Clima HOY en Hermosillo: ¡ALERTA! Continuarán altas temperaturas en la ciudad este domingo

Hermosillo, Sonora.- El calor no dará tregua este domingo 22 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo. Si tienes planes al aire libre o necesitas salir temprano, será clave tomar precauciones desde las primeras horas, ya que el incremento de temperatura será rápido y alcanzará niveles altos durante la tarde. Para que planifiques tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, Hermosillo vivirá una jornada completamente despejada, con predominio de cielo soleado, sin probabilidad de lluvia y con un ambiente que pasará de fresco por la mañana a muy caluroso conforme avance el día.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será relativamente agradable. Alrededor de las 06:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 20°C, con cielo despejado y viento flojo proveniente del este, con velocidades de entre siete y 13 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir de forma constante: a las 08:00 horas ya se registrarán cerca de 23°C, y para las 09:00 horas el ambiente será más cálido, alcanzando aproximadamente los 26°C. El viento se mantendrá del este, aumentando ligeramente su intensidad hasta los 20 kilómetros por hora.

Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se intensificará de manera considerable. Hacia las 11:00 horas, la temperatura llegará a los 32°C, con una sensación térmica cercana a los 30°C, mientras que el índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda protección solar. Más tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas, se registrará el punto más alto del día, con temperaturas de hasta 36°C y sensación térmica de 34°C.

En este periodo, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y hasta 36 kilómetros por hora, lo que podría generar rachas moderadas.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 50 km/h, en diversas entidades del noroeste y noreste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/pr16Bqoe3q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 22, 2026

Al caer la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. A las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 29°C, con cielo despejado y viento moderado del oeste. Ya para las 23:00 horas, la temperatura descenderá a los 24°C, manteniendo condiciones estables y con viento más ligero.

En general, este domingo estará marcado por el dominio del sol y el aumento de temperaturas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada durante las horas de mayor radiación y usar protección solar, especialmente entre el mediodía y la tarde. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)