Día Mundial del Agua, Sonora avanza en Plan Hídrico 2023-2053 con más de mil obras

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo, el Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, impulsa el Plan Hídrico Sonora 2023-2053, el cual es apoyado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia integral orientada a fortalecer el abasto y garantizar un manejo más eficiente y sustentable del recurso en las distintas regiones de la entidad.

Este plan contempla una serie de acciones enfocadas tanto en el corto como en el largo plazo, entre las que destacan el desarrollo de nueva infraestructura hidráulica, la modernización de redes de distribución para reducir fugas, así como la rehabilitación de presas y sistemas existentes, con el fin de optimizar el aprovechamiento del agua disponible. Tan solo en 2025 se ejercieron dos mil millones de pesos en más de mil obras hidráulicas.

Avances en el plan

El director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rodolfo Castro Valdez, explicó para TRIBUNA que en el 2025 en los distritos de riego 038 (Río Mayo) y 041 (Río Yaqui) se realizaron proyectos dentro del Programa Nacional de Tecnificación, con una inversión global aproximada de 600 millones de pesos.

Acueducto Yaqui, una de las obras clave para garantizar el abasto de agua

En el componente de apoyos especiales en el distrito de riego 018 de las colonias Yaquis, el apoyo fue de cerca de 300 millones. Así mismo, acciones en los municipios del programa Proagua (Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento) en una inversión tripartita entre municipio, estado y federación que rondó los 150 millones".

Aunado a lo anterior, el gobernador Durazo Montaño señaló en diciembre que en el 2025, con el Plan Hídrico Sonora, se avanzó con la realización de más de mil obras y proyectos clave para garantizar el abasto de agua.

Uso eficiente del agua y tecnologías

Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha), Celida López, explicó a este medio que uno de los principales objetivos del plan de Durazo es mejorar la infraestructura hidráulica y promover el uso eficiente del agua; en Sonora, el contexto climático y la disponibilidad limitada del recurso hídrico hacen de la incorporación de tecnologías de riego fundamental.

El gobernador ha impulsado el plan como parte de buscar soluciones ante el cambio climático

Desde la secretaría impulsamos el uso eficiente del recurso mediante sistemas de riego por aspersión, riego por goteo, líneas de conducción para evitar pérdidas mediante infiltración y evaporación, haciendo que el recurso llegue más lejos. Además, contamos con constantes capacitaciones mediante visitas técnicas, parcelas demostrativas, acompañamiento a los productores con el objetivo de producir más con menos agua".

¿Qué proyectos de infraestructura hídrica están en marcha o por iniciar en Sonora?

Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

Acciones integrales de saneamiento en Nogales.

Programa de acciones Proagua

Programa de regularización y ordenamiento de concesiones.

Fuente: Proyectos 2026 de Conagua

Una de las visiones para 2027 del plan es elaborar y expedir una nueva Ley de Agua del Estado de Sonora que incluya y dé sustento legal a generar una plataforma de fortalecimiento de los servicios con el apoyo de los tres niveles de gobierno.

Claves del Plan Hídrico Sonora 2023-2053

El plan contempla una inversión total de 47 mil 320.68 millones de pesos.

La mayor parte se destina a infraestructura hidráulica (2021-2024) con 14 mil 900.16 mdp.

Los acueductos concentran 7 mil 788 mdp, siendo uno de los rubros prioritarios.

En saneamiento y drenaje se invertirán 6 mil 987.30 mdp.

El fortalecimiento de organismos operadores de agua recibirá 4 mil 760 mdp.

Los proyectos de desalinización suman 3 mil 535 mdp.

Para presas, se contemplan 3 mil 367.83 mdp.

En la frontera norte, la inversión será de 2 mil 556.76 mdp.

Los proyectos hidroagrícolas alcanzan 2 mil 179 mdp.

Finalmente, agua potable tendrá una inversión de 1 mil 246.63 mdp.

Sonora forma parte de los proyectos estratégicos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) para garantizar el acceso humano al agua.#ClaudiaPrimeraPresidenta #ElMomentoDeSonora pic.twitter.com/WrXMaUj4z5 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 2, 2024

Fuente: Plan Hídrico Sonora 2023-2053