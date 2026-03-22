Disfrutaron familias cajemenses de exitoso segundo Festival de la Paella 'K’áak K’uyé'

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la participación de ocho equipos paelleros y distintos restauranteros de la localidad, se realizó con éxito la segunda edición del Festival de la Paella en Ciudad Obregón. El evento tuvo lugar en los jardines del Club de Golf, donde durante alrededor de siete horas se ofreció degustación de alimentos y mixología, además del área de expositores, juegos y otras sorpresas.

El Festival de la Paella 'K’áak K’uyé' contó con la música en vivo de The Dudes, con su tributo a The Beatles, que puso a bailar y cantar a los asistentes. El equipo organizador informó que el festival fue todo un éxito, donde, además de los tipos de paella, se contó con platillos de distintos restaurantes de la localidad.

Fue una gran respuesta de la gente, lo que nos deja muy contentos porque este es un evento que pretendemos se haga una tradición y, luego de las dos primeras ediciones, parece que se va a lograr", comentó Héctor Obregón, uno de los organizadores.

Recordó que en la primera edición del festival se registró una asistencia de alrededor de 900 personas, cifra similar a la de esta ocasión. Las primeras 200 personas en llegar se llevaron de regalo una copa conmemorativa del festival, con vino tinto; sin embargo, hubo alimento suficiente para todas y todos los que asistieron.

Algunos de los asistentes mencionaron que pudieron disfrutar de bastantes alimentos, pues hubo más de 20 variedades de paella, zona grill, vino, bacanora, cerveza artesanal, raspados y demás. "Está muy padre el ambiente, tenemos dos horas que llegamos y ya probamos mucha comida y lo mejor es que puedes comer las veces que quieras", opinó la señora Marielos.

Por su parte, otras familias destacaron que el lugar tuviera espacios infantiles en los que los niños también pudieran divertirse. "Tuvimos que traer a los niños y ahí andan jugando en el toro mecánico y en los juegos y concursos; hasta se ganaron unos regalitos", dijo a TRIBUNA Marcela Robles.

Fuente: Tribuna del Yaqui