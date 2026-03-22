Hermosillo, Sonora.- Con respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo, con una inversión de 112 millones de pesos.

El mandatario estatal destacó que este proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación superior en Sonora, al ampliar las oportunidades académicas para las y los jóvenes de la entidad.

Durante un encuentro con la rectora de la institución, Alma Xóchitl Herrera Márquez, y el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, Durazo Montaño subrayó que la obra representa un avance significativo en la cobertura educativa.

Durazo anuncia nueva universidad en Hermosillo con apoyo federal; iniciará operaciones en septiembre

Además, señaló que esta iniciativa se suma a la apertura de cuatro mil 900 nuevos espacios de bachillerato en el estado, como parte de una política integral enfocada en el desarrollo académico y social.

Celebramos estas decisiones del Gobierno federal, de nuestra presidenta; eso se traduce en un gran compromiso con la educación y, en el caso de Sonora, con la apertura de casi cinco mil espacios para bachillerato y en la decisión de construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Hermosillo", expresó.

Por su parte, la rectora Herrera Márquez informó que el nuevo campus iniciará actividades en septiembre próximo, y que en breve se publicará la convocatoria para las y los aspirantes interesados en integrarse a esta casa de estudios.

Asimismo, destacó que la universidad cuenta con una oferta educativa adaptada a las necesidades de cada región, con un enfoque en el pensamiento crítico, la innovación y la responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

Finalmente, el gobernador reiteró el reconocimiento al respaldo del Gobierno de México, al señalar que este tipo de acciones permiten saldar una deuda histórica con las juventudes al garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior en Sonora.

Con el respaldo de nuestra Presidenta @Claudiashein, Sonora tendrá un campus de la @UNRCastellanos en Hermosillo. Ya contamos con los recursos para su construcción, lo que nos permitirá ampliar la oferta educativa para nuestros jóvenes. Agradecemos al Gobierno Federal por este… pic.twitter.com/D0JzR1THok — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui