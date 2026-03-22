La Sauceda cumple un año con paso firme hacia modelo nacional; se consolida con inversión de 592 mdp

Hermosillo, Sonora.- A un año de su reapertura, el Bosque Urbano La Sauceda se posiciona como uno de los proyectos de recuperación urbana y ambiental más relevantes de Sonora, con una inversión de 592.53 millones de pesos y una proyección de crecimiento que apunta a convertirlo en referente nacional.

Este espacio, que durante años permaneció en el abandono, hoy representa un punto de encuentro para las familias sonorenses, gracias a una estrategia del Gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo que combina infraestructura, sustentabilidad y convivencia social en la capital del estado.

Consolidan rescate

La jefa de la oficina del ejecutivo del estado de Sonora, Paulina Ocaña Encinas, explicó para TRIBUNA que esta inversión refleja una decisión de fondo para transformar un espacio que durante años permaneció en el abandono en un punto de encuentro digno, moderno y sustentable para las familias sonorenses.

Explicó que el proyecto avanza en su segunda etapa, la cual contempla una inversión adicional de 170.33 millones de pesos durante 2026 para fortalecer la infraestructura interna del parque, así como ampliar su vocación cultural, educativa y ambiental. Entre los nuevos componentes, mencionó la instalación de una librería y cafetería en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), así como la expansión ecológica hacia el Cerro de la Cementera, que permitirá integrar hasta 170 hectáreas adicionales.

En el marco de su primer aniversario, les comparto que @lasaucedasonora tendrá próximamente su propia librería y cafetería del @FCEMexico . Un espacio para disfrutar de un buen café y del catálogo literario más grande de México, en medio de la naturaleza.#sonorasetransforma… pic.twitter.com/Li7we8mh6L — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 21, 2026

Como parte de su posicionamiento a nivel nacional, el Gobierno de Sonora firmó un convenio de colaboración con Bosque de Chapultepec y el gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer su modelo de gestión mediante asesoría técnica e intercambio de experiencias.

#Sonora | ?uD83CuDFFB A casi un año de la inauguración del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador @AlfonsoDurazo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, firmaron un convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec. pic.twitter.com/9rtJwMDpAe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Nuestro gobernador Alfonso Durazo firmó un convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec y el Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer el modelo de gestión ambiental y operativa de La Sauceda mediante asesoría técnica, intercambio de experiencias y acompañamiento institucional. Este acuerdo es clave porque posiciona al Bosque Urbano como un proyecto con estándares nacionales en sustentabilidad y gestión de espacios públicos, reflejando la visión del gobernador de colocar a Sonora como referente en innovación urbana y política ambiental", expresó Ocaña Encinas.

Un modelo en construcción

Por su parte, el director del complejo, Jesús Madrid, dijo para TRIBUNA que el proyecto no solo ha crecido en infraestructura, sino que ha cambiado completamente su identidad, al pasar de ser un parque recreativo a un bosque urbano enfocado en la educación ambiental, la cultura y el cuidado de los recursos naturales.

Detalló que la primera etapa, inaugurada el 23 de marzo de 2025, ya opera con espacios como el foro al aire libre, áreas de convivencia, zona comercial, juegos infantiles y el mirador del humedal, además del acceso oriente habilitado. A esto se suma un proceso de reforestación que alcanza cerca de 10 mil árboles en todo el complejo, consolidando su carácter como pulmón ecológico en la capital de Sonora.

Este fin de semana celebramos el primer aniversario del la reapertura del Bosque Urbano “La Sauceda”.

Hemos recuperado más de 40 hectáreas, sembrado 11 mil árboles y continuamos con el esfuerzo en favor de toda nuestra comunidad.

Los invitamos a seguir cuidándolo y a disfrutar… pic.twitter.com/91NE1svOyH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 21, 2026

Madrid adelantó que durante 2026 se desarrollará de manera gradual la segunda etapa, con la apertura de nuevas áreas como la trotapista, el pabellón kinético, lanchitas infantiles, nuevos go karts, casa arcade y una escuela de educación vial, además de proyectos complementarios como un laboratorio de educación ambiental, jardín botánico y la rehabilitación del museo La Burbuja.

"Vengan a conocer este proyecto que es emblemático para el Gobierno del Estado, que empuja al gobernador Durazo Montaño con sus brazos y que lo que busca es convertirse en un bosque urbano reconocido a nivel nacional, uno como el primero creado por el hombre, por el humano", señaló Madrid.

Dato

En términos de impacto social, el Bosque Urbano La Sauceda ha registrado más de 500 mil visitantes en su primer año de operación, con la realización de 74 eventos culturales que han reunido a más de 75 mil asistentes, así como la participación de 11 mil personas en talleres gratuitos.

Destacado

En el marco del aniversario, el gobernador Alfonso Durazo encabezó el Festival Biocultural, que se realizó del 20 al 22 de marzo con más de 60 actividades gratuitas, entre conciertos, talleres, conferencias, recorridos de naturaleza y observación astronómica, lo que ha permitido reactivar la vida comunitaria en este espacio.

Avances y nuevas áreas

La primera etapa ya opera con espacios como:

Foro al aire libre

Área comercial

Palapas y zonas de convivencia

Juegos infantiles tipo Mega Juego

Mirador del humedal

Acceso oriente

Para 2026, la segunda etapa contempla nuevas atracciones:

Trotapista

Pabellón kinético

Lanchitas infantiles

Casa arcade

Nuevos andadores y zonas deportivas

Impacto ambiental y social

El proyecto también ha tenido un impacto significativo en materia ecológica y comunitaria:

Más de 500 mil visitantes en el primer año

74 eventos culturales con más de 75 mil asistentes

11 mil personas en talleres gratuitos

Más de 10 mil árboles y cactáceas plantados

Proyección a futuro

El proyecto contempla una expansión de hasta 170 hectáreas hacia el Cerro de la Cementera, así como alianzas estratégicas como el convenio con el Bosque de Chapultepec para fortalecer su modelo de gestión. Con ello, La Sauceda avanza para posicionarse como un referente nacional en recuperación de espacios públicos, integrando cultura, deporte, educación ambiental y convivencia social.

Entre los principales avances destacan:

Inauguración de la primera etapa el 23 de marzo

Habilitación de foro al aire libre y áreas de convivencia

Instalación de zonas comerciales y recreativas

Recuperación de espacios naturales como el humedal

Acceso oriente en funcionamiento

Inversión histórica y visión de largo plazo

Ocaña destacó que el proyecto no solo implica infraestructura, sino una política pública enfocada en el bienestar:

592.53 millones de pesos invertidos en dos etapas

170.33 millones adicionales en 2026 para consolidar la segunda fase

Expansión proyectada de hasta 170 hectáreas hacia el Cerro de la Cementera

Durante la administración de Alfonso Durazo como gobernador de Sonora se logró el rescate de La SaucedauD83CuDF33, en Hermosillo, un espacio gratuito para el esparcimiento de decenas de familias sonorenses#SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/GOmRyaLWz2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui