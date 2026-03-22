Ola de calor llega a su fin en Sonora: Consulta el pronóstico del CLIMA este domingo 22 de marzo

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a sentirse con fuerza este domingo 22 de marzo de 2026 en el estado de Sonora, pero no será lo único a considerar respecto al clima. Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, el cambio de temperaturas a lo largo del día y las rachas de viento podrían tomar por sorpresa si no se toman precauciones desde temprano. Aquí la información para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, el estado de Sonora tendrá un día estable, sin lluvias, con cielo despejado a medio nublado y un ambiente que irá de fresco por la mañana a caluroso e incluso muy caluroso durante la tarde, mientras la onda de calor comienza a perder intensidad en la región.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, las condiciones serán relativamente agradables en gran parte del estado. En municipios del norte y la sierra, como Nogales y Agua Prieta, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 16 a 17°C, mientras que en zonas como Hermosillo, Caborca y Magdalena de Kino el arranque del día será con valores alrededor de los 18 a 21°C. En la zona costera, como Puerto Peñasco y Guaymas, el ambiente será ligeramente más templado, con temperaturas cercanas a los 20°C.

El cielo se mantendrá despejado con algunos intervalos nubosos y viento ligero del oeste y noroeste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Para la tarde, el calor se intensificará en prácticamente todo el estado. Municipios del centro y noroeste, como Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado, alcanzarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 37 y 39°C, mientras que en localidades como Magdalena de Kino y Sonoyta se prevén valores entre los 36 y 37°C. En el oriente, zonas como Arivechi podrían acercarse a los 38 grados, manteniendo un ambiente seco y soleado. En contraste, las regiones costeras, como Guaymas y Puerto Peñasco, tendrán temperaturas más moderadas, entre los 27 y 28°C.

Durante este periodo, el viento aumentará su intensidad, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 50 km/h, en diversas entidades del noroeste y noreste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/pr16Bqoe3q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 22, 2026

Al caer la noche, el ambiente comenzará a refrescar, aunque se mantendrá templado en varias regiones. En ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, las temperaturas descenderán hacia los 19 o 20°C, mientras que en el norte podrían ubicarse ligeramente por debajo. El cielo continuará mayormente despejado, con viento más ligero del oeste, lo que favorecerá condiciones estables.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)