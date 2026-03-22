Ciudad Obregón, Sonora.- Con la instalación de los nuevos juegos mecánicos y la rehabilitación de los que ya se encontraban dentro del Parque Infantil Ostimuri, se avanza con los trabajos para que muy pronto se concrete la reapertura al público de ese espacio familiar.

Tal como se informó hace algunos días en TRIBUNA, ya quedaron instaladas las nuevas atracciones mecánicas como la panorámica rueda de la fortuna, Skyfly (sillas voladoras), remolino chino, barco pirata y los 15 nuevos carritos chocones; sin embargo, la modernización continúa en otras áreas del parque.

Parque Ostimuri de Ciudad Obregón avanza hacia su reapertura con nuevos juegos

Los juegos tradicionales como el trenecito, los carruseles, la misma pista de carros chocones, la montaña rusa infantil, los cohetes a la Luna, los toboganes y otras áreas infantiles como el minigolf también están siendo rehabilitados, desde estructuras hasta pintura.

Según los encargados del Parque Infantil, como parte del proyecto también se están rehabilitando las taquillas y los espacios comerciales dentro de sus instalaciones.

Nuevos baños

La intervención de la infraestructura en general de dicho espacio contempla también la modernización y ampliación de los dos módulos de baños que existen actualmente, además de la construcción de dos nuevos módulos más, pues, según encargados, se espera que casi se duplique la cantidad de visitantes al parque una vez que vuelva a abrir sus puertas al público.

Señalan que también se construyen estacionamientos y un sistema de drenaje pluvial para evitar las inundaciones que ocurrían constantemente en tiempos de lluvias, así como un teatro al aire libre con el fin de poder ofrecer un espacio digno, moderno y seguro para la convivencia de las familias cajemenses. Aún se desconoce la fecha de reapertura; sin embargo, podría ser para el próximo mes de mayo, según los cálculos.

Parque Ostimuri de Ciudad Obregón avanza hacia su reapertura con nuevos juegos

Fuente: Tribuna del Yaqui