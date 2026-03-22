Paulina Ocaña destaca impacto de 'Icatson en tu Colonia' para fortalecer economía familiar en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias sonorenses a través de la capacitación para el trabajo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el programa 'Icatson en tu Colonia', una estrategia que acerca herramientas de formación directamente a las comunidades.

Durante una ceremonia de graduación, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, junto al director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), Manuel Eduardo Gallegos Salgado, reconoció a 395 estudiantes provenientes de las colonias Villa Bonita, Las Lomas y Los Olivos de Hermosillo, quienes concluyeron su preparación en 21 grupos formativos.

Estuvimos con amigas y amigos de Villa Bonita en su graduación de ICATSON en tu colonia uD83CuDF93?



Como dice nuestro gobernador @AlfonsoDurazo, sin formación y sin capacitación, no hay transformación. Y aquí se trata de llevar las oportunidades hasta la puerta de tu casa.



¡Así que… pic.twitter.com/b569fi0bC5 — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) March 22, 2026

Ocaña Encinas destacó que este programa representa los principios de la Cuarta Transformación, al acercar oportunidades reales a quienes más lo necesitan y contribuir al bienestar familiar mediante el desarrollo de habilidades productivas.

Subrayó que la capacitación técnica permite generar una economía más incluyente, ya que cursos como repostería, barbería, mantenimiento doméstico y cosmetología brindan herramientas para el autoempleo y el emprendimiento, facilitando ingresos inmediatos.

Asimismo, resaltó que en 2025 el Icatson atendió a más de 53 mil personas en el estado. En 2024 se graduaron 6 mil 250 estudiantes en 549 cursos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 6 mil 821 egresados en 505 capacitaciones. En lo que va de 2026, el primer trimestre suma 689 acreditaciones.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora busca consolidar un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de las comunidades, la generación de talento y la creación de oportunidades que impulsen la prosperidad y el bienestar social.

Fuente: Tribuna del Yaqui