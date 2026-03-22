Reconocen a Hermosillo como Ciudad Árbol en el Mundo por segundo año consecutivo

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, celebró el nombramiento como Ciudad Árbol en el Mundo a la capital sonorense, por el esfuerzo que se realiza de siembra de guayacanes en el parque Madero.

Hermosillo se convirtió por segundo año consecutivo en una ciudad que obtiene el distintivo Tree Cities of the World de Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La ratificación de este premio no solo significa que Hermosillo cumple con las acciones de arbolado urbano que establecen organizaciones internacionales, sino que además supera sus metas año con año, a través de acciones como el Vivero Municipal, donde se producen especies nativas, la donación de árboles, así como programas de arbolado y trabajo conjunto con una ciudadanía comprometida con el medio ambiente, señaló Antonio Astiazarán.

Recibimos este reconocimiento que tiene mucho significado para nosotros; la primera vez que lo logramos fue en el 2024 y hoy quiero anunciarles con mucho orgullo y gratitud que hemos sido notificados, ratificados con el premio Tree Cities of the World, que por segundo año consecutivo lo tenemos para nuestra ciudad. Estamos muy contentos de poderlo lograr", agregó 'Toño' Astiazarán.

Al alcalde de Hermosillo lo acompañaron Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos Municipales, y Amparo Fontanot Ochoa, directora de Parques y Jardines, quienes acudieron a las instalaciones del Parque Madero donde, en el marco de este reconocimiento y el Día Internacional de la Mujer, realizaron la plantación de ocho guayacanes que se suman a la variedad de especies que conforman este espacio emblemático considerado como pulmón de la ciudad.

El guayacán, cuya flor morada remite al color que simboliza la lucha histórica de las mujeres, es una especie protegida al encontrarse en peligro de extinción, por lo que requiere cuidados especiales para su reproducción, especie que se produce en el Vivero Municipal.

¡Buenas noticias! Hermosillo fue reconocido por segundo año como Ciudad Árbol del Mundo uD83CuDF33 por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Un logro que refleja el trabajo hecho para cuidar y hacer crecer… pic.twitter.com/6NEj6vuBuf — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui