Respalda senadora Lorenia Valles Sampedro la Reforma Electoral de Sheinbaum

San Luis Río Colorado, Sonora.- De gira por el municipio de San Luis Río Colorado, la senadora Lorenia Valles Sampedro afirmó que el gobernador Alfonso Durazo fue el primero en impulsar la reducción del presupuesto del Congreso del Estado, luego de que "en 2021, cuando comenzó su gobierno, acordó con las y los diputados disminuir el presupuesto del Poder Legislativo local para 2022, a fin de destinar más recursos públicos al programa de becas estudiantiles".

Lo anterior en entrevista con medios de comunicación de la región, con quienes platicó sobre el proceso legislativo de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual, aseguró, es un compromiso que se hizo con la gente durante las campañas electorales de 2024 y podrá aprobarse esta semana en el Senado de la República.

El Plan B busca que la democracia sea más eficaz y, al mismo tiempo, menos costosa. Con esta nueva iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum propone disminuir el financiamiento de los congresos locales para que su gasto no represente más de 0.7 por ciento del presupuesto estatal; así mismo, establecer el tope de máximo 15 regidurías en todos los ayuntamientos del país", explicó.

La legisladora sonorense mencionó que los recursos públicos que se ahorren por los nuevos cambios a la Constitución se invertirán en obras de infraestructura de los propios estados y de los municipios. Agregó que el Senado de la República también tendrá una reducción del 15 por ciento de su presupuesto, decreciendo gradualmente durante cuatro años.

Por otro lado, Valles Sampedro reconoció el esfuerzo que el gobernador Alfonso Durazo está haciendo para destinar más recursos públicos a los proyectos de infraestructura de la entidad, como el anuncio reciente de la modernización de la aduana turística en San Luis Río Colorado.

"El legado de nuestro gobernador no solo será haber logrado que medio millón de sonorenses salieran de la pobreza durante su mandato; también será haber hecho de Sonora un estado más conectado con las otras regiones del país y con Estados Unidos. El nuevo proyecto de infraestructura fronteriza en el municipio agilizará el cruce de personas y vehículos entre los dos países; con una inversión de 400 millones de pesos, aumentará los intercambios y la derrama económica en esta zona fronteriza", finalizó.

Desde San Luis Río Colorado, platiqué con representantes de los medios de comunicación sobre la agenda legislativa del @senadomexicano, específicamente, el Plan B de la reforma electoral que presentó la presidenta @Claudiashein.



También hablamos del nuevo proyecto del gobernador… pic.twitter.com/VxauAqqpGx — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui