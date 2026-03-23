A 32 años de su asesinato, familiares y priístas recuerdan a Luis Donaldo Colosio en Hermosillo

Hermosillo, Sonora. - Este 23 de marzo de 2026 se cumple el 32 aniversario del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien, como te informamos en TRIBUNA, perdió la vida en 1994 durante un acto de campaña, por lo que ahora sus amigos, familiares e incluso miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dieron cita en el busto ubicado sobre los bulevares Colosio y Olivares, en la ciudad de Hermosillo.

En dicho encuentro, que ocurrió alrededor de las 09:00 horas, dejaron arreglos florales y le dedicaron un minuto de silencio; además, algunas fotografías fueron publicadas en redes sociales. Entre los presentes se encontró Laura Colosio Murrieta, hermana de quien fuera candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y quien hasta la fecha sigue presente en el recuerdo de sus simpatizantes.

"Hoy homenajeamos la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 32 años de su partida. Su visión de un México con justicia, dignidad y oportunidades sigue viva en el priismo, que honra su legado trabajando todos los días por ese país que soñamos… y que sabemos es posible. Fue un gran honor contar con la presencia de Laura Colosio Murrieta en esta sentida guardia de honor", dice el escrito que subieron a sus plataformas.

Fotografía del PRI Sonora

Por su parte, también se pronunció públicamente Omar Del Valle Colosio, sobrino del también extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. En su caso, utilizó su perfil de Facebook para tomar como ejemplo la visión de justicia que, según él, tenía Luis Donaldo Colosio Murrieta. De hecho, en mayo de 2026 murió la madre del difunto político, Ofelia Murrieta, en la capital del estado, a causa de una enfermedad relacionada con la edad.

#Sonora | Celebra Gobierno de Sonora Festival Biocultural en el Bosque Urbano La Sauceda; asisten más de 20 mil personas uD83CuDF33https://t.co/rWpyMINMxK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 23, 2026

Magdalena

Este mismo día, el Gobierno Municipal de Magdalena de Kino encabezó un homenaje para recordar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. La ceremonia se llevó a cabo en el mausoleo ubicado en el panteón municipal; ahí comenzaron a llegar autoridades, familiares y ciudadanos, mientras que el presidente municipal Francisco Arturo Duarte Valdez dedicó algunas palabras al legado del magdalenense.

Fuente: Tribuna del Yaqui