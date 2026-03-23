Arranca 'Llantatón 2026' en Ciudad Obregón; autoridades invitan a la ciudadanía aparticipar

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Dirección de Salud Municipal de Cajeme hizo un llamado a la comunidad en general y en particular a los establecimientos dedicados a la venta y desecho de llantas, a sumarse a la sexta edición del 'Llantatón 2026', que se llevará a cabo entre el 23 y 25 de abril.

Jesús María Espinoza Castillo destacó que esta actividad obedece a las acciones que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional contra las arbovirosis, las cuales son enfermedades transmitidas por el mosco Aedes aegypti, como el dengue, el zika y el chikungunya.

El director de salud municipal explicó que este programa responde a la necesidad de eliminar uno de los principales criaderos de mosquitos, las llantas en desuso, ya que suelen acumular agua y propiciar la proliferación de vectores.

Esta es una campaña que se realiza de una a dos veces al año; ya desde la administración anterior se inició con el 'Llantatón', el cual nació de la necesidad de eliminar las llantas debido a que son uno de los principales criaderos de mosquitos y se ha llevado a cabo año con año", destacó.

Asimismo, indicó que estas actividades forman parte de las acciones encaminadas no solo a combatir estas enfermedades, sino que también tienen el objetivo de fortalecer las acciones de salud preventiva y mantener un entorno más limpio.

Este programa se ha desarrollado año con año en las administraciones de Javier Lamarque y con mucho éxito; regularmente por jornada se recuperan más de mil 500 llantas", precisó.

Comentó que en años anteriores se han logrado captar más de mil 500 llantas y se espera que en esta edición se pueda superar esa cantidad y para ello es necesaria la participación de la ciudadanía, así como de las llanteras y vulcanizadoras.

Finalmente, dio a conocer que la campaña se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo, en un horario de 8:30 a 15:30 horas, teniendo como centros de acopio el Módulo Deportivo Michoacán y el estacionamiento del Estadio Manuel 'Piri' Sagasta.

Las autoridades en materia de salud destacan que este tipo de actividades, así como la limpieza constante de los hogares, son la principal herramienta para evitar la reproducción del mosco transmisor de estas enfermedades.

Fuente: Tribuna del Yaqui