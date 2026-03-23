Avanzan procedimientos para recuperar adeudos del impuesto predial en Cajeme y apoyar obras públicas

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades municipales dieron a conocer que los procedimientos para recuperar los adeudos con los contribuyentes que tienen con el Ayuntamiento por concepto de la falta de pago del impuesto predial siguen avanzando.
Pese a que no se precisó en qué estado se encuentran dichos procedimientos, las autoridades se comprometieron a que en una nueva edición de la comenta, se citará a los titulares de la tesorería y del área jurídica, para que presenten un informe sobre el tema.
Ante dicho cuestionamiento, las autoridades reiteraron la importancia de que los contribuyentes cumplan con el pago de este impuesto, debido a que es uno de los ingresos con los que se cuenta para la realización de obras de infraestructura en beneficio de los habitantes del municipio.
Finalmente, dieron a conocer que aquellas personas que no cuentan con los recursos para cumplir con sus adeudos pueden acercarse y buscar alguna alternativa que les permita ponerse al corriente.
Hasta el momento no se ha proporcionado información respecto al número de requerimientos de pago que se han enviado a los cajemenses, ni tampoco se proporcionaron datos respecto al número de embargos que se han llevado a cabo por incumplimiento de los pagos.
Fuente: Tribuna del Yaqui