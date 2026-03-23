Buscan eliminar la formación de basureros clandestinos en el Ayuntamiento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- En promedio, los hogares de Navojoa generan más de 120 toneladas de basura al día; sin embargo, un gran porcentaje termina en los basureros clandestinos, lo cual se convierte en un foco de infección. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a no arrojar la basura fuera de su lugar.

Actualmente, la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana cuenta con una flotilla de 11 camiones recolectores, con lo cual se ha mejorado el servicio de recolección tanto en el casco urbano como en las comunidades rurales.

A pesar de que las rutas de recolección son cada vez más frecuentes, los habitantes continúan tirando la basura en lugares donde no se debe, como lo son los solares baldíos, atrás de los panteones Las Piedritas y Jardín, a orillas del canal de Las Pilas o incluso hasta lanzan las bolsas al agua. Por lo que las autoridades pidieron a la población detener esta mala práctica.

El punto es que cuando tuvimos una eficiencia muy baja por la falta de los colectores, pues batallábamos para cubrir las rutas y la gente empezó a tirar la basura en algunos baldíos; lo entendemos porque la gente se desesperaba y algo tenía que hacer, por lo que la tiraban en un baldío, pero ahora le pedimos que ya no lo hagan", puntualizó Mario Alberto Ramírez Modesto, titular de Servicios Públicos.

Cabe señalar que en lo que va del 2026, la administración de Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, ha entregado al menos siete recolectores de basura nuevos, pero se espera que en las próximas semanas se entreguen cinco más, para dar un total de 16 unidades en ruta y mejorar la frecuencia con la que se recoge la basura en la periferia de la ciudad y en las comunidades que nunca se visitaban, para eliminar así los basureros clandestinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui