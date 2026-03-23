Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca la sexta edición del 'Llantatón 2026' en Cajeme con el fin de fortalecer las acciones de salud preventiva y mantener un entorno más limpio en el marco de las acciones internacionales y nacionales contra las arbovirosis; el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, realizó una invitación a toda la ciudadanía para sumarse en esta causa, llevando llantas en desuso a los centros de acopio habilitados en la ciudad.

Esta iniciativa de salud pública y ecológica se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo del presente año, y se podrá asistir en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 15:30 horas de la tarde; como centros de acopio se contará con el Módulo Deportivo Michoacán y el estacionamiento del Estadio Manuel 'Piri' Sagasta, facilitando así el acceso a la población.

Cajeme más limpio: Lamarque invita a sumarse a la sexta edición del 'Llantatón 2026'

"Invitamos a vulcanizadoras, llanteras y público en general a que lleven sus llantas en mal estado y así evitar el dengue, porque estas acciones son más efectivas que las fumigaciones; hay que trabajar juntos para prevenirlo", expresó el alcalde, al destacar la importancia de la participación ciudadana, ya que con su apoyo, además de asegurar un entorno más saludable para las familias, se reduce la contaminación ambiental.

Por otra parte, Jesús Espinoza Castillo, director de Salud Municipal, dejó en claro que esta campaña exitosa, que se ha realizado año tras año durante la administración de Lamarque, es a causa de la necesidad de eliminar uno de los principales criaderos de mosquitos, las llantas en desuso, ya que suelen acumular agua y propiciar la proliferación de vectores; además, mencionó que por jornada se recuperan más de mil 500 llantas.

Para concluir su discurso, Espinoza Castillo dio a conocer que este lunes se dio inicio al programa en la vulcanizadora 'La Santa', ubicada en la colonia Urbi Villas del Rey, poniendo en marcha una estrategia integral que busca reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por mosquitos, promoviendo un Cajeme más limpio y saludable en beneficio de cada uno de los ciudadanos que habitan en el municipio.

Cajeme más limpio: Lamarque invita a sumarse a la sexta edición del 'Llantatón 2026'

Fuente: Tribuna del Yaqui