Celebra Gobierno de Sonora Festival Biocultural en el Bosque Urbano La Sauceda; asisten más de 20 mil personas

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora se convirtió en anfitrión del primer Festival Biocultural en el Bosque Urbano La Sauceda, que tuvo lugar los pasados días 20, 21 y 22 de marzo, consolidando al lugar como un espacio de encuentro comunitario que impulsa la cultura, el desarrollo de las infancias, la educación ambiental y el talento local.

Cerca de 20 mil personas se reunieron en este festival, quienes disfrutaron de un ambiente familiar con una amplia programación que incluyó talleres, presentaciones artísticas, charlas y actividades de educación ambiental, así como diversos espacios de convivencia gratuita.

Fue el gobernador Alfonso Durazo quien encabezó la inauguración de diversos espacios dentro del Bosque Urbano La Sauceda el pasado viernes, así como la apertura de la trotapista, como parte de las acciones de recuperación y fortalecimiento de este espacio público.

El festival contó con la participación de más de 300 artistas, colaboradores, talleristas y expositores a lo largo de los tres días, consolidándose como una plataforma para el talento local y proyectos independientes, además de impulsar la economía creativa mediante el bazar y las áreas de comercialización.

Entre los momentos más destacados se encuentra la presentación de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora en fusión con el grupo musical Good Boys, proponiendo una noche de jazz sinfónico, una colaboración que se muestra por primera vez ante el público, que amplía la oferta cultural en el estado. Asimismo, agrupaciones como La Lechuga Mecánica, que promueve la conciencia ambiental a través de la música rock dirigida a niñas y niños, llenaron de energía y baile el Foro al Aire Libre, propiciando la participación de familias.

El cierre del festival estuvo a cargo de Lucha Kumbia, quienes se presentaron por primera vez en Hermosillo, logrando una respuesta entusiasta del público, que disfrutó de una jornada llena de música, celebración y baile.

Celebra Gobierno de Sonora Festival Biocultural en el Bosque Urbano La Sauceda; asisten más de 20 mil personas

El Festival Biocultural reafirma el compromiso del Gobierno de Sonora de consolidar al Bosque Urbano La Sauceda como un espacio vivo, accesible y gratuito, que promueve la convivencia, el acceso a la cultura, impulsa la educación ambiental y fortalece la creación de comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui