Clima HOY en Hermosillo: Alerta por CALOR y altas temperaturas este lunes 23 de marzo 2026

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este lunes 23 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, vale la pena tomar unos minutos para revisar el pronóstico del clima, ya que el día traerá un contraste marcado entre una mañana fresca y una tarde con calor intenso, además de niveles elevados de radiación solar en horas clave. Si planeas actividades al aire libre o traslados largos, aquí en TRIBUNA te compartimos información para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este lunes se espera un día mayormente despejado, con intervalos de nubes ligeras durante la mañana y condiciones completamente soleadas hacia el mediodía y la tarde. Durante las primeras horas del día, el ambiente será templado a fresco. Alrededor de las 05:00 horas, la temperatura se ubicará en los 20°C, con cielo despejado y viento ligero proveniente del sureste, con velocidades de entre ocho y 17 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Hacia las 06:00 y 08:00 horas, el termómetro bajará ligeramente hasta los 19°C y luego subirá a 21°C, con presencia de nubes y claros. El viento se mantendrá leve, ahora desde el este, con rachas de entre siete y 18 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo en este periodo, por lo que no representa riesgo significativo. El cambio más importante del día llegará a partir de las 11:00 horas, cuando el cielo estará completamente soleado y la temperatura subirá rápidamente hasta los 29°C.

Para las 14:00 horas, el calor se intensificará hasta alcanzar los 34°C, con una sensación térmica cercana a los 32°C. Más tarde, alrededor de las 17:00 horas, se espera el punto máximo del día con 35°C. En este periodo, el viento será moderado, primero desde el sur y luego del oeste, con velocidades que oscilarán entre seis y 29 kilómetros por hora. Además, el índice UV alcanzará niveles altos, con valor de 7, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor de protección entre 15 y 25, así como evitar exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, las condiciones serán más estables. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 28°C, con cielo despejado y viento moderado del oeste, con rachas de entre 14 y 33 kilómetros por hora. Más tarde, a las 23:00 horas, el ambiente será más fresco, con 23°C y una sensación térmica de 24 grados. El viento disminuirá su intensidad y cambiará a dirección suroeste, con velocidades de entre siete y 18 kilómetros por hora.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)