Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa lanza convocatoria para aspirantes de policía municipal

Navojoa, Sonora.- La Comisaría de Seguridad Pública en el municipio de Navojoa abrió de nuevo la convocatoria para el registro de nuevos aspirantes a policía municipal, con lo cual buscarán reforzar su estado de fuerza.

Las autoridades señalaron que entre los principales requisitos se encuentran el gozar de buena salud física y mental, ser de notoria buena conducta, tener entre 18 y 35 años de edad, contar con estudios de preparatoria y medir más de 1.60 centímetros de altura.

En cuanto a la documentación, se detalló que los interesados deberán presentar su carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar, credencial de elector, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, entre otros más. Mismos que deberán presentarse en original y copia en la Comisaría de Seguridad Pública.

Los aspirantes deberán presentarse con documentación original y copia en la Comisaría de Seguridad Pública en la colonia Constitución para su cotejo, en un horario de lunes a viernes a partir de las 08:00 hasta las 14:00 horas", se puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui