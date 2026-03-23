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Navojoa

Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa lanza convocatoria para aspirantes de policía municipal

Se estima que el estado de fuerza de Navojoa sea de 250 elementos policiacos; sin embargo, las autoridades buscarán contratar a 50 aspirantes a Policía Municipal

Comisaría de Seguridad Pública de Navojoa lanza convocatoria para aspirantes de policía municipal
Los aspirantes deberán presentarse a la Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- La Comisaría de Seguridad Pública en el municipio de Navojoa abrió de nuevo la convocatoria para el registro de nuevos aspirantes a policía municipal, con lo cual buscarán reforzar su estado de fuerza.

Las autoridades señalaron que entre los principales requisitos se encuentran el gozar de buena salud física y mental, ser de notoria buena conducta, tener entre 18 y 35 años de edad, contar con estudios de preparatoria y medir más de 1.60 centímetros de altura.

En cuanto a la documentación, se detalló que los interesados deberán presentar su carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar, credencial de elector, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, entre otros más. Mismos que deberán presentarse en original y copia en la Comisaría de Seguridad Pública.

Los aspirantes deberán presentarse con documentación original y copia en la Comisaría de Seguridad Pública en la colonia Constitución para su cotejo, en un horario de lunes a viernes a partir de las 08:00 hasta las 14:00 horas", se puntualizó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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