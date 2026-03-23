Con acreditación de 21 programas en solo un año, Universidad Estatal de Sonora consolida su calidad educativa

Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) concluyó la acreditación y reacreditación simultánea de 21 programas educativos por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), alcanzando en tan solo un año la cifra histórica más alta de procesos de evaluación y certificación; con este resultado, la institución fortalece la calidad académica.

Asimismo, estos alcances amplían las oportunidades de formación para la comunidad estudiantil en las distintas unidades académicas, al consolidar una oferta educativa con mayores estándares de evaluación externa y pertinencia social. Por lo tanto, en representación del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, Dulce Abilene Peralta Bracamonte externó su gran entusiasmo, además de alabar el esfuerzo de la UES por brindar una educación de calidad y orientada a la mejora continua.

Con acreditación de 21 programas en solo un año, UES consolida su calidad educativa

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la universidad, afirmó el compromiso y la disciplina institucional, que da como resultado este tipo de logros, gracias al trabajo colectivo que se realiza con el fin de lograr una transformación centrada en las y los estudiantes, garantizando una educación integral; así como también mencionó que en 2024 solo el 31 por ciento de los programas habían sido acreditados, alcanzando un 70 por ciento en 2025.

La rectora reconoció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño al fortalecimiento de la educación superior en Sonora, mediante acciones que impulsan programas de calidad. También, dejó en claro que, con el objetivo de cumplir con la meta de acreditar los 18 programas restantes en 2026, la UES sigue en ruta de mejora continua.

Programas educativos acreditados en San Luis Río Colorado

Ingeniería en Horticultura

Licenciatura en Nutrición Humana

Ingeniería Industrial en Manufactura

Hermosillo

Ingeniería Industrial en Manufactura

Ingeniería en Geociencias

Ingeniería en Horticultura

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería en Software

Ingeniería Biomédica

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Entrenamiento Deportivo

Licenciatura en Fisioterapia

Licenciatura en Nutrición Humana

Navojoa

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería Industrial en Manufactura

Ingeniería en Software

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Fisioterapia

Licenciatura en Nutrición Humana

Benito Juárez

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Fisioterapia

Con acreditación de 21 programas en solo un año, UES consolida su calidad educativa

Fuente: Tribuna del Yaqui