Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de que la ciudadanía conozca las finanzas del gobierno municipal, la asociación civil y observatorio ciudadano 'Cajeme Cómo Vamos' creó una plataforma que facilitará que esa información llegue a todas y todos.

Se trata de la 'Plataforma de Finanzas Públicas de Cajeme', con la que buscan fortalecer la transparencia, el análisis público y el acceso ciudadano a esa información.

Jesús Adolfo Aguilar, analista de datos de CCV, comentó durante la presentación de dicha plataforma digital que con ella la ciudadanía, investigadores, estudiantes, sector empresarial y tomadores de decisiones tendrán oportunidad de consultar, analizar y visualizar claramente la evolución financiera del municipio durante las últimas tres décadas.

Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui