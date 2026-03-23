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Ciudad Obregón

Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón

Con esta herramienta, se permitirá analizar la evolución financiera del municipio de Cajeme y fortalecerá la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública

Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón
Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de que la ciudadanía conozca las finanzas del gobierno municipal, la asociación civil y observatorio ciudadano 'Cajeme Cómo Vamos' creó una plataforma que facilitará que esa información llegue a todas y todos.

Se trata de la 'Plataforma de Finanzas Públicas de Cajeme', con la que buscan fortalecer la transparencia, el análisis público y el acceso ciudadano a esa información.

Jesús Adolfo Aguilar, analista de datos de CCV, comentó durante la presentación de dicha plataforma digital que con ella la ciudadanía, investigadores, estudiantes, sector empresarial y tomadores de decisiones tendrán oportunidad de consultar, analizar y visualizar claramente la evolución financiera del municipio durante las últimas tres décadas.

Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón
Crea 'Cajeme Cómo Vamos' plataforma digital para consultar finanzas públicas de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui

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