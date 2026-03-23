Diabetes, presión alta y obesidad ponen en jaque la salud de los sonorenses

Hermosillo, Sonora.- La diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y las dislipidemias son las enfermedades más crónicas entre los sonorenses, las cuales están estrechamente relacionadas entre sí y constituyen factores de riesgo importantes para el desarrollo de otros padecimientos cardiovasculares y complicaciones graves.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y reportes preliminares a inicios de 2026, las principales causas de muerte en Sonora son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Las enfermedades cardíacas lideran tanto en hombres como en mujeres, situando al estado con alta mortalidad.

La Secretaría de Salud en Sonora informó que estas enfermedades crónicas no transmitibles son uno de los principales retos, además de que un gran número de personas vive con alguno de estos padecimientos, lo que requiere atención continua en las unidades de salud de primer nivel.

La dependencia estatal detalló que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial encabezan la lista por su frecuencia y por las complicaciones que pueden generar cuando no se detectan o controlan oportunamente, como daño renal, problemas cardiovasculares, afectaciones visuales y neuropatías.

En el caso de la obesidad y las dislipidemias, estas últimas son una alteración en los niveles de grasas (lípidos) en la sangre, caracterizada por un aumento del colesterol 'malo' (LDL), triglicéridos elevados, o niveles bajos de colesterol 'bueno' (HDL). Esta condición aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infartos y aterosclerosis.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad afecta a más del 70 por ciento de la población adulta, al 36.6 por ciento de niños y niñas en edad escolar y al 40 por ciento de los adolescentes. En Sonora, afecta al 38.2 por ciento de los niños y niñas en edad escolar y al 40 por ciento de adolescentes.

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La Secretaría de Salud informó que se implementan estrategias como el primer nivel de atención, orientado en fortalecer la detección temprana, mejorar el control de los pacientes diagnosticados y fomentar la educación.

En Sonora hay 35 mil 406 pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad crónica, que cuentan con al menos una consulta médica registrada y fueron atendidos en los 212 centros de salud de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, es decir, no cuentan con derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en Sonora proporcionada a TRIBUNA, dentro de este grupo de pacientes, 18 mil 359 viven con diabetes mellitus, de estos, solo el 50 por ciento presenta valores en control, es decir reflejan avances en el manejo de la enfermedad, además este dato evidencia la necesidad de monitoreo periódico y estrategias de control metabólico.

En el caso de hipertensión arterial, se tienen registrados 26 mil 952 pacientes diagnosticados, de estos, el 55.1 por ciento presenta cifras de tensión arterial en un nivel de control moderado.

Respecto a la obesidad, la dependencia identifica a 14 mil 163 pacientes con este diagnóstico, de estos, el 46.2 por ciento tiene medición de peso y estatura, dentro de este grupo evaluado el 15.6 por ciento presenta un Índice de Masa Corporal (IMC) menor de 30, siendo el saludable para adultos entre 18.5 y 24.9, los mayores representan algún grado de sobrepeso y obesidad.

En México, el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75 % de las personas adultas, y al 35.6% de la población infantil.



Aquí una serie de recomendaciones de nuestros especialistas en @Tu_IMSS, para su prevención ???? pic.twitter.com/asUNopH6gK — Zoé Robledo (@zoerobledo) March 4, 2024

Además, se reportan siete mil 893 pacientes diagnosticados con alguna dislipidemia, el 55 por ciento de estos presentan niveles de colesterol total menor a 200 que es el límite superior de lo saludable y a menudo se considera el inicio del rango limítrofe elevado. De acuerdo con la Secretaría de Salud esto indica que poco más de la mitad de los pacientes acuden a medición para el control de su enfermedad.

Al hablar de alimentos típicos en Sonora es fácil pensar en tacos de carne asada, burros percherones, hot dogs, boneless, mariscos, carne con chile, burritos de machaca, un postre como una coyota, unos buñuelos, unas pepitorias o un jamoncillo de Ures, la lista es larga, pero todos tienen un común denominador, son altos en carbohidratos, muchos en tortilla de harina, algunos fritos en aceite y con alto contenido de grasa.

A los alimentos se les puede sumar una bebida azucarada o una cerveza y las calorías aumentan, además si se agrega algún antojo como un coctel de elote, unos duros con verdura, unos pepihuates, la gastronomía en Sonora es muy amplia.

Vida sedentaria y harinas

Emma Zamudio, es nutrióloga y apoya a asistentes en el gimnasio JCV en Hermosillo, así como a pacientes particulares, señala que los padecimientos más recurrentes en la consulta son el sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, así como triglicéridos, colesterol y ácido úrico elevado.

"La gastronomía sonorense es muy rica en harinas incluyendo hot dogs, tortillas de harina, burros percherones, entre otras que la frecuencia en exceso afectan e influyen en el desarrollo de estas enfermedades, también influyen mucho los vicios de cerveza o bebidas alcohólicas recurrentes sumado al exceso de alimentos ricos en grasas y harinas.

"Algunas personas suelen recurrir a 'remedios mágicas' o buscar dietas milagro para bajar de peso, pero lo que realmente les funcionará es cambiar y mejorar sus hábitos alimenticios debido manera que sea sostenible y la actividad física", afirmó.

La especialista en nutrición explicó que la edad de sus pacientes de 18 a 60 años, la mayoría están enfocados en pérdida de peso o mejorar su composición corporal mientras que otros llegan a consulta referidos por los padecimientos antes mencionados.

Actualmente la vida es muy sedentaria debido a que la mayoría de los sonorenses se transportan en automóviles y la vida de oficina, dependerá del estilo de vida de cada persona, pero es muy importante incluir la actividad física y darle la importancia a mejorar la masa muscular para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. Me encantaría que los sonorenses deseen mejorar sus hábitos de alimentación y deporte sin necesidad de llegar a padecer una enfermedad. Los espero en consulta", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui