Este lunes 23 de marzo iniciará operaciones la Clínica Bienestar Animal de Hermosillo, Sonora; estos servicios ofrece

Hermosillo, Sonora.- A partir de hoy, lunes 23 de marzo, iniciará operaciones la clínica de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal del Estado de Sonora, ubicada a un costado del Centro Ecológico en Hermosillo, con servicios multidisciplinarios.

La nueva clínica, que fue inaugurada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tiene el propósito de dar servicios gratuitos para la prevención de enfermedades de animales de compañía, así como erradicar la sobrepoblación de animales callejeros y concientizar sobre la importancia de la salud animal.

Los servicios son 100 por ciento gratuitos y son esterilización, la aplicación de la vacuna antirrábica, desparasitación interna y externa y también se tienen otros, como consulta veterinaria básica. Para tener acceso a los servicios gratuitos, es necesario tomar en cuenta que la atención es por orden de llegada, no es necesario agendar cita, se realizarán 50 esterilizaciones por día y máximo tres animales por persona para asegurar la mejor atención.

Para esterilización, es necesario animales sanos, edad mínima: 3 meses, ayuno máximo de 6 horas (agua permitida), libres de garrapatas y las medidas de seguridad son perros con correa y gatos en transportadora.

La clínica brindará servicios médicos veterinarios gratuitos como consulta básica, esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica, además de servicios a bajo costo como estudios de laboratorio, hospitalización de día y suministro de medicamentos, facilitando el acceso a atención especializada para las familias sonorenses.

Cuenta con sala de urgencias, área de diagnóstico, un quirófano equipado, sala preoperatoria, cuatro consultorios, farmacia y archivo clínico. Asimismo, se desarrollarán actividades permanentes de prevención, atención y concientización, orientadas a fomentar la tenencia responsable y el cuidado adecuado de los animales de compañía. Esta clínica responde al compromiso del Gobierno de Sonora de promover una cultura de respeto hacia los seres vivos y fortalecer las acciones en materia de salud pública.

24 millones de pesos se invirtieron en la primera clínica de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal del Gobierno de Sonora, que atenderá hasta a 50 animales de compañía al día.

La clínica de bienestar animal del @CEDESMX es una realidad en Hermosillo. Un espacio para dar atención digna con esterilizaciones, consultas y vacunas gratuitas. Nuestra clínica cuenta con quirófano y área de recuperación, rayos X, 4 consultorios, laboratorio y áreas de… pic.twitter.com/KY2RYu55lV — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui