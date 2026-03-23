Gobierno de Hermosillo anuncia operativo de seguridad de Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de seguridad, de protección, atención y rescate del Ayuntamiento de Hermosillo anunciaron la implementación del operativo especial de Semana Santa en las principales salidas de la ciudad, tanto para la costa como para la zona rural.

El director del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, señaló que se tendrá la presencia de elementos en Bahía de Kino, con centros de atención, pero también con personal de rescate, por el incremento de afluencia de visitantes en la costa.

Además, se tendrá equipo como unidades móviles, motocicleta y demás, haciendo diferentes recorridos en los puntos principales turísticos de Hermosillo, la costa y su zona rural oriente.

#Hermosillo | Anuncia el Ayuntamiento de Hermosillo su operativo de Semana Santa uD83DuDDE3? pic.twitter.com/m85CntZN2X — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 23, 2026

Un total de 551 servidores públicos municipales, pertenecientes a 18 dependencias, formarán parte del operativo de Semana Santa 2026 en Hermosillo, con la finalidad de mantener un saldo blanco y favorecer la actividad económica durante estas fechas.

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña, informó que se instalará un comité operativo que tendrá como sede Bahía de Kino, desde donde se dará seguimiento diario a las acciones.

El año pasado y en años anteriores, una Semana Santa con saldo blanco, que es uno de los principales objetivos en esta también; siempre hay áreas de oportunidad que podemos evaluar y que podemos mejorar. Por eso mismo, este comité estará reuniéndose todas las mañanas en Bahía de Kino. El ayuntamiento desplegará un estado de fuerza de alrededor de 551 funcionarias y funcionarios públicos municipales", dijo.

El operativo especial de Semana Santa de seguridad y atención se llevará a cabo del 2 al 5 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui