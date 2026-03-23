¿Habrá LLUVIAS en Sonora? Alertan CALOR HOY 23 de lunes; temperaturas por municipio

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir este lunes 23 de marzo de 2026 en el estado de Sonora, es importante que tomes en cuenta cómo se comportará el clima y el ambiente, ya que la jornada estará marcada por temperaturas elevadas y rachas de viento que podrían influir en tus actividades diarias. Aunque no se esperan lluvias en el estado, el contraste entre una mañana fresca y una tarde muy calurosa será evidente, por lo que conviene planificar el día con anticipación y tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado en gran parte del estado, sin probabilidad de lluvia en Sonora. El ambiente iniciará fresco por la mañana, pero conforme avance el día se tornará caluroso a muy caluroso, con presencia de viento proveniente del oeste y noroeste.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado. En ciudades del norte como San Luis Río Colorado y Sonoyta, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 17 a 18°C. En zonas costeras como Puerto Peñasco, el termómetro rondará los 19°C, mientras que en el centro del estado, incluyendo Hermosillo, la temperatura mínima será de aproximadamente 19°C.

El cielo presentará intervalos de nubes, pero sin condiciones para lluvia, con viento ligero que comenzará a intensificarse gradualmente.

Para la tarde, el calor será el factor dominante en Sonora. En municipios del norte y noroeste como Heroica Caborca y San Luis Río Colorado, se prevén temperaturas máximas de hasta 37 y 34°C, respectivamente. En la capital, Hermosillo, el termómetro alcanzará alrededor de 36°C, mientras que en otras zonas como Nogales, Agua Prieta y Magdalena de Kino, las máximas oscilarán entre los 33 y 35°C.

En el sur del estado, en Ciudad Obregón se esperan temperaturas cercanas a los 33°C, mientras que en Huatabampo alcanzarán alrededor de 29°C. Además, el viento del oeste y noroeste se intensificará con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones.

Durante la noche, las temperaturas descenderán de forma gradual, generando un ambiente templado en la mayor parte del estado. En Hermosillo y zonas cercanas, se prevén valores alrededor de los 19 grados, mientras que en regiones costeras como Guaymas el ambiente se mantendrá ligeramente más cálido, cercano a los 20 grados.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)