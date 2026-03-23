Javier Lamarque anuncia nuevas obras para Cajeme; hay avances en reordenamiento del Centro

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que su visita en días pasados a la capital del país para reunirse con 61 alcaldes y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha comenzado a dar resultados.

Ante los medios de comunicación comentó que, como producto de dicho encuentro, próximamente en la localidad se construirá la preparatoria Margarita Maza de Juárez, la cual se ubicará en el edificio donde se encontraba la escuela Adalberto L. Salcido.

También comentó que se autorizó la construcción de dos plazas multifuncionales, una de ellas en el terreno en el que se encontraba la escuela primaria Fernando F. Dworak y una más en el espacio que ocupaba la escuela Miguel Alemán en la colonia Benito Juárez.

Explicó que, en el caso de estas dos obras, ambas contarán con andadores, canchas de futbol rápido, de basquetbol, voleibol y andadores, entre otros atractivos como aparatos para que los visitantes puedan realizar diversos ejercicios.

El edil cajemense dijo que además se autorizó la rehabilitación y remodelación de tres espacios públicos, aunque no precisó cuáles son estos espacios; además, confirmó la construcción de la plaza Centenario.

Ya estamos teniendo respuestas y ya también está en proceso la aprobación del proyecto que presentamos para reforzar el alumbrado público de Cajeme, principalmente en las zonas donde no hay porque no hay postes y están a oscuras. También vamos a reforzar eso en algunas avenidas principales para convertirlas en senderos seguros y eso también ya está allí muy avanzado, igual que el apoyo que se nos va a dar para reforzar lo que estamos haciendo en rehabilitación de calles", destacó Lamarque Cano.

El alcalde también destacó que ya se cuenta con un proyecto ejecutivo para el reordenamiento del centro comercial de Ciudad Obregón; sin embargo, indicó que con lo que no se cuenta es con los recursos suficientes para llevarlo a cabo e indicó que ello depende de una serie de apoyos que se esperan por parte del gobierno estatal.

El proyecto ya está listo, lo que nos falta es dinero; estamos esperando que el gobierno del estado tenga un recurso que ya se está gestionando para que con ese recurso nos apoye para varios proyectos, incluyendo ese proyecto de reordenamiento del centro", finalizó el edil cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui