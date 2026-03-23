Llama la Secretaría de Salud en Sonora a reforzar medidas preventivas en Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de evitar accidentes, incidentes en el hogar y riesgos en playas, ríos y albercas y proteger la integridad de las familias durante estos días de mayor movilidad por el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud Pública (SSP) hace un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas.

La dependencia estatal invita a quienes planean viajar por carretera a revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no utilizar el celular mientras conducen.

Además, la SSP recomienda no manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias que disminuyan la capacidad de reacción, así como realizar pausas en trayectos largos para reducir el cansancio.

En el hogar, sugiere extremar precauciones para prevenir accidentes, especialmente con niñas y niños, como mantener medicamentos, productos de limpieza y objetos punzocortantes fuera de su alcance, vigilar el uso de estufas y conexiones eléctricas, y evitar dejar recipientes con agua sin supervisión, ya que representan riesgo de caídas y ahogamiento.

Para quienes acudirán a playas, ríos, presas o balnearios, se recomienda respetar los señalamientos y las indicaciones del personal de seguridad, evitar ingresar al agua en zonas no permitidas, no nadar después de consumir alcohol y supervisar en todo momento a menores de edad, así como utilizar chaleco salvavidas en actividades acuáticas y no alejarse de la orilla si no se sabe nadar.

La Secretaría de Salud indicó que, el ahogamiento es uno de los principales riesgos durante la temporada vacacional, por lo que insistió en no dejar solos a niñas y niños cerca del agua, evitar juegos bruscos dentro de albercas o en la playa, y asegurarse de que las instalaciones cuenten con condiciones seguras y áreas delimitadas para los bañistas.

En caso de presentarse alguna emergencia, se invita a la población a contactar al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Este servicio opera las 24 horas, los 365 días del año, y a través del número 911 coordina ambulancias básicas y avanzadas, con personal médico a bordo, para brindar atención prehospitalaria, estabilizar a pacientes y gestionar su traslado, además de regular la disponibilidad de camas hospitalarias para una atención oportuna.

uD83DuDE91 El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) coordina la atención de emergencias antes de llegar al hospital.



En #Sonora, brinda servicio gratuito las 24 horas, los 365 días, a través del 9-1-1.



El Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por el gobernador… pic.twitter.com/T8cQBOPh81 — Salud Sonora (@ssaludsonora) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui