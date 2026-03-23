Mónica Gutiérrez, una mujer navojoense que transforma el campo del Fuerte Mayo

Navojoa, Sonora.- Su liderazgo, vocación de servicio y amor por el campo, le ha permitido a Mónica Isabel Gutiérrez Figueroa convertirse en un ejemplo a seguir para las mujeres de su localidad; ya que gracias a su esfuerzo y trabajo diario, la región de Fuerte Mayo pronto podrá resolver sus históricas necesidades.

Actualmente Mónica es presidenta del Módulo de Riego 01, así como de la Asociación civil que representa a la región de Fuerte Mayo 'APAS', donde trabaja sin descanso por la cristalización de proyectos hídricos como 'Huites-Fuerte Mayo' y la terminación del canal principal.

Su historia

Durante los últimos 20 años, Mónica y su familia se han dedicado a la siembra de trigo, la principal actividad económica de su localidad. No obstante, gracias a su voluntad de servicio y a su capacidad para resolver problemas a beneficio de su comunidad, se ha ganado el respeto y confianza del gremio.

Me gusta mucho trabajar en el campo y me encanta ayudar a la gente; por ello poco a poco me fui ganando el liderazgo, porque los compañeros les ha gustado la manera de como sacamos adelante los problemas de nuestra región. Así llegué a ser presidenta de módulo con todos los votos a favor", afirmó.

Este esfuerzo no ha pasado desapercibido a nivel estatal, por lo que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) decidió otorgarle un reconocimiento a Mónica dentro del programa 'Mujeres que transforman el campo'.

Todo lo he hecho de corazón, para sacar adelante los problemas de nuestra región; este reconocimiento no lo tomo solo para mí, sino para todas las mujeres de Fuerte Mayo, quienes también son muy trabajadoras y tienen un liderazgo en la comunidad, es un gran orgullo que lo haya recibido", puntualizó.

Cabe señalar que se estima que en la región de Fuerte Mayo, el sector agrícola está cubierto en un 40 por ciento por mujeres campesinas, quienes trabajan día a día para no solo alimentar a su familia, sino a todo el país con su cultivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui