Paulina Ocaña destaca logro cumplido de Durazo al abrir la primera Clínica Pública de Bienestar Animal en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo, como parte de su compromiso con la comunidad hermosillense, ha puesto en operación la primera Clínica Pública de Bienestar Animal en Sonora, que inició la prestación de servicios para las familias de Hermosillo, fortaleciendo la salud comunitaria y la convivencia familiar.

Así lo destacó la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, al señalar que para las y los hermosillenses esta clínica representa un logro cumplido por el gobernador, al consolidar un espacio público orientado al bienestar duradero y al cuidado responsable de los animales de compañía.

La nueva Clínica de Bienestar Animal ya se encuentra en operación, brindando atención digna y especializada para nuestras mascotas.

Con instalaciones equipadas y servicios gratuitos, seguimos fortaleciendo el cuidado y bienestar animal en Sonora.#sonorasetransforma… pic.twitter.com/jDKXMwy3nH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 23, 2026

Paulina Ocaña detalló que las familias podrán acudir con sus mascotas de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, con última atención a las 14:00 horas y registro para esterilizaciones hasta las 13:00 horas, para acceder a servicios como consulta, esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación y atención especializada a bajo costo.

Del mismo modo, realizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones, al tratarse de un bien público construido para beneficio de todas y todos los sonorenses, especialmente a la ciudadanía de Hermosillo, con el propósito de garantizar su permanencia y funcionamiento.

¡Ya tenemos en Sonora la primera clínica pública de bienestar animal! uD83DuDC3E?



Un compromiso cumplido de nuestro gobernador @AlfonsoDurazo. ¡Los invitamos a conocerla! uD83DuDC36uD83DuDC31 pic.twitter.com/wfJqnHHcdS — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) March 23, 2026

Durante la inauguración, la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro, detalló que la clínica se desarrolló en un área de cuatro mil metros cuadrados, con 600 metros cuadrados de construcción y una proyección de ampliación de 300 metros adicionales para fortalecer su capacidad de atención.

Carlos Zatarain, comisionado de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicó que el espacio fue diseñado bajo estándares de calidad y eficiencia, con áreas de urgencias, diagnóstico, quirófano, hospitalización, consultorios, farmacia y laboratorio clínico, mientras que la directora general de Protección y Bienestar Animal, Samantha Piña, informó que se brindarán servicios gratuitos y especializados para facilitar el acceso a este derecho.

Con acciones como esta, el gobernador Alfonso Durazo consolida un gobierno cercano que transforma la realidad desde el territorio, generando bienestar real y construyendo un Sonora más justo, solidario y con mejores condiciones de vida para todas y todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui