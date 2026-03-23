Semana Santa 2026: Estudiantes de nivel básico en Sonora comenzarán vacaciones el jueves

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, ha dado a conocer el calendario oficial del periodo de vacaciones de Semana Santa 2026. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, junto con los maestros, iniciarán su descanso a partir del día 30 de marzo de 2026; sin embargo, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar que se realiza el último viernes de cada mes, el periodo de vacaciones comenzará el día jueves 26 de marzo.

Gámez Gamboa ha mencionado que durante este periodo vacacional se reforzará el programa 'Escuela Segura Siempre', el cual involucra a estudiantes, padres de familia, tutores y vecinos a cuidar la integridad de las escuelas y evitar que en temporada de vacaciones ocurran actos de vandalismo que puedan afectar a los estudiantes en su regreso a clases.

Semana Santa 2026: Estudiantes de nivel básico comenzarán vacaciones el jueves

"Como ha sido en los otros periodos escolares, reforzamos la comunicación 'Escuela Segura Siempre', ya que es permanente, y también han sido testigos de que no hemos tenido robos; ha funcionado extraordinariamente bien acompañado de los vecinos”, menciona el titular de la SEC.

Serán 17 días de descanso los que disfrutarán los estudiantes de nivel básico por la Semana Mayor, desde el lunes 30 de marzo al 12 de abril de 2026, retomando clases el día lunes 13 de abril para continuar sus estudios en dirección al cierre del ciclo escolar. Froylán recordó a los padres de familia y a la ciudadanía en general cuidar los planteles y denunciar cualquier actividad sospechosa o irregular alrededor de los planteles educativos.

#SonoraNoticiasFM | La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora se prepara para el periodo vacacional de Semana Santa, que se desarrollará del 28 de marzo al 13 de abril, informó el titular de la dependencia, Froylán Gámez Gamboa.https://t.co/dLNJNqPWQ5 — Radio Sonora (@RSonoraFM) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui