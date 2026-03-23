¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Huatabampo

Servicios Públicos en Huatabampo recibe la donación de un camión recolector de basura

El alcalde Alberto Vázquez Valencia aseguró que con esta entrega se buscará mejorar el servicio de recolección de basura en el casco urbano de Huatabampo

Servicios Públicos en Huatabampo recibe la donación de un camión recolector de basura
Las autoridades municipales haciendo entrega del equipo a Servicios Públicos Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo realizó la entrega de un camión recolector de basura a la Dirección de Servicios Públicos, así como equipos de trabajo al personal encargado de la recolección de basura en la ciudad.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, precisó que esta adquisición se realizó íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento, producto de una administración financiera responsable.

Estamos trabajando para que Huatabampo esté limpio y para que nuestra gente tenga las herramientas necesarias para cumplir con su labor de forma digna y segura", afirmó.

Vázquez Valencia puntualizó que la transformación del parque vehicular en las distintas dependencias municipales no se detiene con esta donación, por lo que en las próximas semanas se entregará un segundo camión recolector.

Vamos a seguir trabajando de manera responsable para seguir adquiriendo más maquinaria y así poder atender todos los rezagos… Este apoyo motiva al personal y permite dar una respuesta más ágil a las demandas de la ciudadanía", manifestó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.