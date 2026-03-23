Servicios Públicos en Huatabampo recibe la donación de un camión recolector de basura

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo realizó la entrega de un camión recolector de basura a la Dirección de Servicios Públicos, así como equipos de trabajo al personal encargado de la recolección de basura en la ciudad.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, precisó que esta adquisición se realizó íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento, producto de una administración financiera responsable.

Estamos trabajando para que Huatabampo esté limpio y para que nuestra gente tenga las herramientas necesarias para cumplir con su labor de forma digna y segura", afirmó.

Vázquez Valencia puntualizó que la transformación del parque vehicular en las distintas dependencias municipales no se detiene con esta donación, por lo que en las próximas semanas se entregará un segundo camión recolector.

Vamos a seguir trabajando de manera responsable para seguir adquiriendo más maquinaria y así poder atender todos los rezagos… Este apoyo motiva al personal y permite dar una respuesta más ágil a las demandas de la ciudadanía", manifestó.

Fuente: Tribuna del Yaqui