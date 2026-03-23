Sonora es histórico: SEC y cronistas impulsan la preservación del legado y las tradiciones de la entidad

Caborca, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), implementará acciones en coordinación con la Asociación de Cronistas Sonorenses A.C. (Acros) con el fin de preservar la memoria histórica del estado, impulsando su legado y tradiciones para que las nuevas generaciones conozcan y se interesen en sus orígenes.

Durante el XX Congreso de Acros, que también conmemora su 35 aniversario y formó parte de la celebración del Día del Cronista en el Estado de Sonora (17 de marzo), se realizó el anuncio oficial de esta gran colaboración entre ambas instituciones, afirmando que se llevarán a cabo distintas estrategias encabezadas por cronistas donde se plasmará y fortalecerá la identidad cultural e histórica del estado.

Sonora es histórico: SEC y Acros impulsan la preservación del legado y las tradiciones de la entidad

En el evento, se contó con la presencia del titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, quien señaló que, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, se construye un Sonora con memoria y rumbo que llene de orgullo a sus habitantes: "Queremos que las nuevas generaciones encuentren en las y los cronistas la inspiración para tomar la pluma y continuar el relato de este gran estado y sus municipios. Gracias por no dejar que se nos olvide quiénes somos".

Una de las acciones a realizar es la elaboración de historietas a través de las cuales se cuente de forma entretenida la historia de los municipios; así como también se pondrán en marcha grabaciones de cápsulas de video sobre datos históricos, que serán transmitidas en la barra de programación de Telemax, por medio de TV Educativa. Para concluir, José Omar Montoya Ballesteros, presidente de la Acros, también agradeció a Durazo por su respaldo para construir, mediante la crónica, el camino que conecta a niñas, niños y jóvenes con las raíces que les dan sentido.

Sonora es histórico: SEC y Acros impulsan la preservación del legado y las tradiciones de la entidad

Fuente: Tribuna del Yaqui