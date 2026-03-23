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Cócorit

Todo listo para la Semana Santa en Cócorit con actividades culturales, artesanías y gastronomía

Del 2 al 5 de abril, Cócorit recibirá miles de visitantes; habrá venta de artesanías, gastronomía y 700 elementos para seguridad

Todo listo para la Semana Santa en Cócorit con actividades culturales, artesanías y gastronomía
Todo listo para la Semana Santa en Cócorit con actividades culturales, artesanías y gastronomía Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre el 2 y el 5 de abril, la Comisaría de Cócorit se vestirá de gala para la puesta en marcha de la edición número 21 de las actividades del programa Semana Santa en Cócorit que llevan a cabo diferentes organizaciones y dependencias municipales, durante las cuales los asistentes podrán disfrutar de actividades artísticas y culturales, venta de artesanías, de la gastronomía y otros atractivos regionales.

Los organizadores dieron a conocer que para esta edición, se espera contar con la asistencia de entre 70 y 80 mil visitantes de diferentes regiones.

Respecto a la seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Alfonso Tenango Vázquez, informó que se contará con 700 elementos de diferentes corporaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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