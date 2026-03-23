¡Últimos días de descuento en Sonora! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de Sonora hace un llamado a todos los contribuyentes para que aprovechen los últimos días del mes de marzo y paguen su revalidación vehicular 2026 sin recargos por medio del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx con opción de envío a domicilio, aprovechando el cinco por ciento de descuento.

Esta campaña dio inicio el primero de enero del año en curso y está próxima a concluir, el 31 de marzo; por ello, realizar el trámite en línea, además de ahorrar tiempo sin tanta espera en largas filas, te asegura el descuento máximo disponible. Sin embargo, puedes pagar en las oficinas recaudadoras del estado, así como también, presentando el número de placa, en las siguientes tiendas de conveniencia:

Oxxo

7-Eleven

Cincle K

Gasolineras Arco

Elektra

Financiera del Bienestar (antes Telecomm)

¡Últimos días de descuento! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026

Bancos y comercios donde también se puede realizar el pago

BBVA

Santander

HSBC

CitiBanamex

Banorte

Walmart

Abarrey

Suburbia

Farmacias Benavides

Para estar actualizado con la información más reciente, te recordamos los canales de comunicación que están disponibles para recibir asistencia o aclarar dudas, como en el call center 800 312 7011 o vía WhatsApp al (662) 316 9734 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; así como el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.

uD83DuDE97La Revalidación Vehicular vence el 31 de marzo.

¡Que el 2026 no te agarre en curva!



uD83DuDDD3?Aprovecha los últimos días con el 5% de descuento al pagar en el sitio web https://t.co/HNIjBbAUqO



Hazlo fácil, hazlo a tiempo y evita recargos.#TierraDeOportunidades pic.twitter.com/qkQt3LFHMo — Subsecretaría de Ingresos (@SubseIngresos) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui