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Revalidación vehicular

¡Últimos días de descuento en Sonora! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026

Si aún no has realizado tu revalidación vehicular 2026, tienes hasta el próximo 31 de marzo para aprovechar los descuentos disponibles y evitar recargos

¡Últimos días de descuento en Sonora! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026
¡Últimos días de descuento! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026 Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de Sonora hace un llamado a todos los contribuyentes para que aprovechen los últimos días del mes de marzo y paguen su revalidación vehicular 2026 sin recargos por medio del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx con opción de envío a domicilio, aprovechando el cinco por ciento de descuento.

Esta campaña dio inicio el primero de enero del año en curso y está próxima a concluir, el 31 de marzo; por ello, realizar el trámite en línea, además de ahorrar tiempo sin tanta espera en largas filas, te asegura el descuento máximo disponible. Sin embargo, puedes pagar en las oficinas recaudadoras del estado, así como también, presentando el número de placa, en las siguientes tiendas de conveniencia:

  • Oxxo
  • 7-Eleven
  • Cincle K
  • Gasolineras Arco
  • Elektra
  • Financiera del Bienestar (antes Telecomm)
¡Últimos días de descuento! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026
¡Últimos días de descuento! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026

Bancos y comercios donde también se puede realizar el pago

  • BBVA
  • Santander
  • HSBC
  • CitiBanamex
  • Banorte
  • Walmart
  • Abarrey
  • Suburbia
  • Farmacias Benavides

Para estar actualizado con la información más reciente, te recordamos los canales de comunicación que están disponibles para recibir asistencia o aclarar dudas, como en el call center 800 312 7011 o vía WhatsApp al (662) 316 9734 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; así como el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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