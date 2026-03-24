Ciudad Obregón, Sonora.- Para celebrar los 75 años al servicio de la comunidad, la Delegación de Cruz Roja Ciudad Obregón presentó una exposición fotográfica en la que se muestran imágenes desde sus inicios en la década de los años 50 hasta épocas recientes.

Las damas del voluntariado de la benemérita institución, así como los encargados del patronato, la administración y la comandancia de socorros, mostraron la exposición a visitantes y al invitado de honor: el obispo de la diócesis de Ciudad Obregón.

Monseñor Felipe Pozos Lorenzini apreció las fotografías y se empapó de la historia de una de las delegaciones más importantes de la Cruz Roja en el noroeste del país, siendo la única que cuenta con su propia farmacia.

75 años de historia: Cruz Roja de Ciudad Obregón abre exposición fotográfica al público

Acompañado del sacerdote Salvador Nieves, recorrió cada una de las áreas de la delegación, conociendo las equipadas ambulancias, el comedor, sala de juntas, muro de excomandantes, dormitorios, consultorios y demás. El público en general puede acudir a presenciar la exposición, señalaron encargados de la delegación.

Por parte de la Diócesis de Ciudad Obregón, todo el personal y voluntariado recibió un rosario y oración; además, tomaron con agrado algunas sugerencias de Monseñor Felipe Pozos Lorenzini para tener más presencia religiosa en el lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui