Anuncian Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: Conoce FECHAS y LUGARES para acudir en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el fin de proteger la salud de las mascotas y prevenir enfermedades que puedan afectar a las familias, el Gobierno de Sonora, en conjunto con la Secretaría de Salud Pública (SSP), hace la invitación a la población en general a participar en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica.

Este martes 24 de marzo de 2026 se realizará la jornada en la intersección de Benito Juárez y 5 de Mayo, en la delegación municipal de la colonia Centro, en el pueblo de Luis B. Sánchez, en el municipio de San Luis Río Colorado. Para el día miércoles 25 de marzo, estará ubicado en Abelardo L. Rodríguez y 1ro de junio, en las inmediaciones de la Iglesia Católica Santa Clara de Asís, en el Golfo de Santa Clara.

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: Gobierno de Sonora refuerza la protección animal

El día jueves 26 de marzo de 2026, la jornada continuará en Puerto Peñasco, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Parque El Abuelo, con ubicación en la intersección de Adolfo López Mateos y calle Oriente; para el día viernes 27 de marzo, las actividades de vacunación se realizarán en Plutarco Elías Calles, en el DIF Municipal de la colonia Centro, por la avenida Altar y Gustavo Díaz Ordaz.

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: Gobierno de Sonora refuerza la protección animal

Finalmente, para el día sábado 28 de marzo de 2026 en San Luis Río Colorado, el módulo de vacunación estará disponible en el parque Recreativo Club de Leones, ubicado en avenida Guerrero y calle 34, siendo el último día de la jornada. La SSP enfatizó que la vacunación antirrábica es completamente gratuita y salva vidas. Por lo que solicito la cooperación de las dueñas y los dueños de mascotas para llevar a sus perros y gatos, así contribuyendo a mantener las comunidades sanas y libres de rabia.

Fuente: Tribuna del Yaqui