CLIMA Hermosillo HOY 24 de marzo: ¿Cuánto CALOR habrá? Pronóstico y temperaturas

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir este martes 24 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, más vale que te prepares: el calor se hará presente desde el mediodía y podría alcanzar niveles elevados por la tarde. Antes de organizar tu día, conviene revisar el pronóstico del clima completo para tomar precauciones, especialmente por la radiación solar y las altas temperaturas. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, el clima en la capital de Sonora estará marcado por cielos mayormente despejados, ambiente seco y un aumento progresivo de la temperatura a lo largo del día, con condiciones que podrían resultar extremas en horas clave.

Así será el clima en Hermosillo este día. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá relativamente fresco. Alrededor de las 05:00 y 06:00 horas, la temperatura se ubicará en los 19°C, con cielo despejado y vientos ligeros provenientes del este, con velocidades de entre cuatro y 10 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, hacia las 08:00 horas, el termómetro comenzará a subir hasta los 21°c, manteniendo condiciones soleadas y viento suave. A esta hora, la radiación ultravioleta (UV) será baja, por lo que no se requerirán medidas especiales más allá de protección básica.

A partir del mediodía, el panorama cambia de forma considerable. Cerca de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 30°C, con sensación térmica ligeramente menor, pero con un índice UV alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar. El punto más crítico del día llegará entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando el calor alcanzará los 36°C, con una sensación térmica de alrededor de 33°C. En este periodo, el viento cambiará hacia el oeste y aumentará su intensidad, con rachas de entre 10 y hasta 33 kilómetros por hora.

Estas condiciones, combinadas con la radiación solar elevada, pueden incrementar el riesgo de deshidratación o golpes de calor si no se toman precauciones.

Para la noche, el ambiente seguirá siendo cálido. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 31°C, con cielo despejado y viento moderado del oeste, con velocidades de entre 13 y 24 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 28°C, con viento del noroeste de entre siete y 20 kilómetros por hora, manteniendo condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

El pronóstico indica que Hermosillo vivirá una jornada calurosa, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y utilizar protección solar adecuada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)