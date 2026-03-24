CLIMA HOY en Sonora: Advierten CALOR extremo este martes 24 de marzo; temperaturas por municipio

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a sentirse con fuerza este martes 24 de marzo de 2026 en el estado de Sonora, por lo que si tienes actividades al aire libre o traslados largos, será clave anticiparte y tomar precauciones desde temprano. Las altas temperaturas, combinadas con rachas de viento, marcarán la jornada en gran parte del estado, así que conviene revisar cómo evolucionará el clima durante el día.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este martes 24 de marzo se prevé un ambiente con cielo parcialmente nublado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias en Sonora. La mañana iniciará con condiciones frescas, pero conforme avance el día el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso en la mayoría de los municipios.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán templadas. En zonas del norte como San Luis Río Colorado y Sonoyta se registrarán valores cercanos a los 16 a 17°C, mientras que en Nogales y Agua Prieta oscilarán entre los 13 y 15°C. En el centro del estado, Hermosillo comenzará alrededor de los 18°C, y en la costa, como Puerto Peñasco y Guaymas, los valores estarán entre los 19 y 20°C, generando una sensación fresca pero estable.

Hacia el mediodía y la tarde llegará el cambio más notable. El calor se intensificará en prácticamente todo Sonora, con máximas que superarán los 35°C en varias regiones. Hermosillo alcanzará alrededor de 37°C, mientras que en zonas como Caborca y Arivechi los termómetros también se elevarán hasta los 37 y 38°C, respectivamente. Magdalena de Kino y Villa Pesqueira registrarán valores cercanos a los 36 grados, en tanto que Ciudad Obregón se ubicará alrededor de los 36°C y Navojoa rondará los 33°C. Incluso en regiones más templadas como Nogales y Agua Prieta, las temperaturas subirán hasta los 33°C, marcando una tarde calurosa en todo el estado.

En la zona costera, Guaymas alcanzará aproximadamente 30°C, mientras que Puerto Peñasco se mantendrá con temperaturas más moderadas, cercanas a los 24°C, aunque con presencia de sol durante gran parte del día.

Para la noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente, con temperaturas que descenderán a rangos entre los 18 y 20°C en la mayor parte del estado. Sin embargo, el calor acumulado del día podría mantenerse en zonas urbanas como Hermosillo, por lo que la sensación seguirá siendo templada durante varias horas.

En cuanto al viento, se espera que predomine del oeste y noroeste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, especialmente en regiones abiertas y desérticas. Estas condiciones podrían generar tolvaneras o reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y tomar precauciones al conducir, especialmente por las rachas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)