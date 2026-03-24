Consejo Sonorense Regulador del Bacanora hace presencia internacional con actividades en Arizona

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer su alcance internacional, el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (CSRB) hace presencia en espacios clave de promoción realizados en Arizona, Estados Unidos. Como parte de su agenda, el CSRB formó parte del AZ Market Cross-Border Expansion, lo que ha generado un primer acercamiento con actores interesados en la expansión de productos sonorenses hacia nuevos mercados.

Sin embargo, en este espacio también se contó con el hombre detrás de Mariscos Alfredito de Cajeme, quien ha compartido su experiencia como empresario, relatando el camino que ha recorrido para consolidar su emprendimiento. Una historia marcada por la constancia y la determinación se ha convertido en un ejemplo del esfuerzo que caracteriza a quienes apuestan por crecer y representar a Sonora más allá de sus fronteras.

Consejo del Bacanora hace presencia internacional con actividades en Arizona

Anteriormente, en los días 21 y 22 de marzo de 2026, el CSRB estuvo presente junto con diversas productoras y productores en el Spirits of Mexico Festival, un evento donde Sonora destacó por la calidad y tradición de su destilado insignia. Durante el festival se realizaron degustaciones, las cuales permitieron al público conocer las características del bacanora, así como los procesos que hay detrás de su producción, reflejando una herencia cultural que se ha mantenido hasta el momento gracias al esfuerzo de las comunidades productoras.

En esta participación se tuvo la presencia de distancias marcar representativas como Bacanora Hojas Mágicas, Bacanora Cola Blanca, Bacanora Clandestino, Bacanora Xesewi, Bacanora Sunora, Bacanora Montaraz, Bacanora Kilinga, Bacanora Capital y Bacanora Danzari, mostrando la diversidad y riqueza del sector. Además, se contó con la presidencia de Laura Espinoza, quien es presidenta de Mujeres de Agave en Sonora, así como de integrantes de la industria, fortaleciendo la visibilidad y el reconocimiento del papel de las mujeres en esta actividad.

Estamos muy orgullosos de ver cómo el bacanora está presente en espacios estratégicos como la Muestra Gastronómica de Canirac Hermosillo uD83DuDCAAuD83CuDFFC



Agradezco a Julissa Ruiz, de Casa Desbocado, por permitirnos compartir cómo actualmente nuestras y nuestros productores tienen más… pic.twitter.com/Smt2PtggSQ — Roberto Gradillas (@gradillasrob) March 22, 2026

Como una forma de posicionar al bacanora como un producto estratégico de Sonora en el ámbito internacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el CSRB afirman su compromiso de seguir abriendo espacios para que el bacanora crezca fronteras, promoviendo su valor cultural, calidad y su potencial en mercados globales.

Fuente: Tribuna del Yaqui