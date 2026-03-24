Dan primer paso para la modernización del estadio 'Ciclón' Echeverría en Navojoa

Navojoa, Sonora.- A 15 meses de que el estadio de béisbol de Navojoa cerrara sus puertas, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya dio el primer paso para su rescate; se trata de la licitación pública para la elaboración de un proyecto ejecutivo que permita la rehabilitación del inmueble.

Cabe señalar que uno de los principales motivos para la salida del club Mayos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) fue el deterioro del estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría, por lo que el mandatario estatal se comprometió a restaurar el inmueble para que el sur de Sonora vuelva a tener béisbol profesional.

El gobierno del estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), dio el primer paso para el posible regreso del club Mayos a la región; se trata de la convocatoria de licitación pública número LPO-926006995-014-2026, la cual busca la elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y adecuación de estadio de béisbol en la localidad y municipio de Navojoa.

De acuerdo al oficio de la convocatoria, el inicio estimado para la elaboración del proyecto ejecutivo será el próximo 14 de abril y concluirá a mediados del mes de mayo; para que posteriormente se emita la convocatoria de licitación pública para la construcción de la obra de modernización del estadio, un proyecto que, según el propio gobernador Alfonso Durazo, representa una inversión cercana a los 120 millones de pesos (mdp).

Sí voy a apoyar porque Navojoa lo necesita, es un pueblo beisbolero… Necesitamos invertir 120 mdp, que no tiene el gobierno del estado en este momento, pero sí tenemos la voluntad de tocar puertas", expresó el mandatario estatal a principios del mes de marzo.

El anuncio de este proyecto fue bien recibido por parte de las autoridades municipales de Navojoa, como lo es el caso del regidor Víctor Félix Karam, quien desde hace un año ha impulsado el tema en Cabildo para que se revise el contrato de la concesión del estadio y que su rehabilitación pueda traer múltiples beneficios para la comunidad deportiva de la región.

Me da mucho gusto que así sea porque Navojoa no puede estar sin béisbol; los Mayos de Navojoa ponen a la ciudad en el mapa en muchos sentidos, desde lo económico y social, por lo que nos da mucho gusto que se haya hecho ese anuncio", puntualizó.

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) lanzó la convocatoria para la elaboración del proyecto ejecutivo

Fuente: Tribuna del Yaqui