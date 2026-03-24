Despliega Durazo más de 8 mil elementos para el 'Operativo Semana Santa 2026' en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de garantizar la integridad de las familias sonorenses y de los más de 2 millones 500 mil visitantes nacionales y extranjeros que se espera disfruten sus vacaciones en la entidad, el Gobierno de Sonora informó sobre el 'Operativo Interinstitucional Semana Santa 2026'.

Para este periodo vacacional, se ha dispuesto un estado de fuerza superior a los 8 mil elementos pertenecientes a diversas corporaciones de seguridad y organismos de emergencia que incluyen a Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Protección Civil, en colaboración con los municipios.

El capitán Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó, el despliegue operativo contempla una cobertura integral que abarca aeropuertos, estaciones de autobuses, cruces fronterizos, la red carretera del estado y los principales destinos turísticos en municipios, fortaleciendo las rutas de mayor tráfico con las acciones de la División de Seguridad en Carreteras de la PESP y Guardia Nacional.

Binomios caninos K-9 y Proximidad Ciudadana de la Policía Estatal fortalecen las labores preventivas en puntos estratégicos, incluyendo el trabajo de prevención del delito y de monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), quienes informan sobre las líneas de atención y respuesta inmediata como la línea de emergencias 911, 089 para denuncia anónima, 088 atención ciudadana, Viajero Seguro, Mujeres Seguras y Antiextorsión.

El operativo integra apoyo aéreo, terrestre y tecnología para los despliegues operativos en aeropuertos, centrales camioneras, cruces fronterizos, carreteras y zonas turísticas, además de fortalecer la atención en colonias para quienes se quedan en casa.

Despliega Gobernador Alfonso Durazo más de 8 mil elementos para el "Operativo Interinstitucional Semana Santa 2026" en Sonorahttps://t.co/oTzGAZCrQb pic.twitter.com/syGYzhEazQ — Francisco Pérez Díaz (@NoticiayDeports) March 25, 2026

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso para garantizar que visitantes nacionales, connacionales y extranjeros desarrollen sus actividades vacacionales con seguridad en el estado, mediante coordinación interinstitucional y el uso eficiente de los recursos de protección ciudadana.

Fuente: Tribuna del Yaqui