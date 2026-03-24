DIF rinde informe con excelentes resultados; Patricia Patiño destaca programas que llevan bienestar a Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante representantes de la ciudadanía, autoridades, cámaras empresariales, asociaciones civiles y encargados de las distintas dependencias municipales, se rindió el primer informe de actividades del DIF Cajeme, por parte de Martha Patricia Patiño Fierro, presidenta del Voluntariado.

Patiño Fierro habló sobre algunos programas que consideró como rotundos éxitos por llevar bienestar a las familias, como el 'Domingueando en Bici y +', uno de sus proyectos favoritos. "El proyecto inició el 14 de julio del 2025 y hasta el 22 de febrero del 2026 habían participado más de 12 mil personas en cuarenta domingos; como este programa, todo lo que promovemos de convivencia familiar tiene éxito", subrayó.

Destacó, además, otros proyectos del gobierno que impulsan el bienestar, desarrollo y seguridad de las familias cajemenses. "Este es un gobierno incluyente, este es un gobierno de transformación, es un gobierno que está al servicio de ustedes y trabajando con Jalo por Obregón; llevamos rehabilitadas 20 paradas de autobuses y varios espacios públicos recuperados", expresó a los asistentes Patiño Fierro.

Queremos proponer que esto ya se quede permanente y que se llame: 'Cajeme bonito' y que nos involucremos todas y todos, ya veremos cómo", señaló.

Puntualizó que otro nuevo programa llamado 'Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares' ha destacado; este inició en la colonia Primero de Mayo, además de las Jornadas por la Paz, que en 2025 atendió 22 colonias donde se visitaron siete mil 500 casas.

Ahí se beneficiaron a 11 mil 800 jóvenes, además de que se realizaron 111 mil 108 atenciones y cuatro ferias por la paz y para este 2026 se tienen programadas 15 ferias por la paz con 21 colonias a visitar", expresó.

Durante el desarrollo de su informe, destacó que Cajeme ocupa el quinto lugar nacional en orgullo de la ciudadanía y el primer puesto a nivel estatal. Agradeció a su esposo, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, por coadyuvar y hacer posible que las cosas mejoren en el DIF.

Señaló que en DIF Cajeme se promueven eventos de recaudación de fondos para poder continuar llevando beneficios a las familias cajemenses, al anunciar que buscarán recursos para la remodelación del albergue infantil Itóm Kari.

Fuente: Tribuna del Yaqui