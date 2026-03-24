Hermosillo, Sonora.- Con la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora tiene autorizados 10 mil millones de pesos para la construcción de viviendas que beneficiarán a quince municipios, anunció ayer el gobernador Alfonso Durazo.

Tras recordar que en Ciudad Obregón se construyó y entregó el primer conjunto habitacional en el país, dentro del programa Viviendas del Bienestar, el mandatario estatal anunció la nueva inversión.

El día de hoy tenemos autorizados diez mil millones de pesos para la construcción de vivienda en el estado de Sonora, de aquí a la conclusión de mi gobierno", expresó Durazo en su conferencia de prensa semanal.

#Hermosillo | Sonora tiene autorizado 10 mil millones de pesos para temas de construcción en 15 municipios del estado, así lo anunció el gobernador @AlfonsoDurazo en su conferencia semanal en Palacio de Gobierno uD83CuDFE0uD83CuDF35 pic.twitter.com/w3CkiCWMyT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

"Los municipios beneficiados en este momento, porque vamos a seguir las gestiones", agregó, "son Hermosillo, Cajeme, Álamos, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Caborca, Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Etchojoa, Quiriego y Santa Ana".

Durazo señaló que en este momento se tienen nueve mil 694 viviendas en construcción y 18 mil 126 están en proyecto, dentro de una primera etapa, para lo cual ya se tiene el terreno y el presupuesto autorizado.

Fue necesario comprar predios, pero no le regateamos porque este programa de nuestra presidenta inició, en el caso de Sonora, con la meta de construir 33 mil 800 viviendas y ahorita nos ampliaron la meta a 65 mil viviendas entre Conavi e Infonavit", expuso el gobernador.

Durazo confirma inversión de 10 mil millones en vivienda para 15 municipios

BECAS PARA TODOS

El gobernador Durazo también dio a conocer que Sonora será el primer estado en universalizar el programa de becas en la educación superior, que representará un presupuesto de dos mil 160 millones de pesos, de los cuales el estado aportará mil 80 millones.

Esto significa que este año, desde primaria y secundaria con la beca Rita Zetina, bachillerato con la beca Benito Juárez y la beca Sonora de Oportunidades universalizada, nos va a permitir que todos los estudiantes en escuelas públicas tengan acceso a una beca; esa es una cosa extraordinaria.

#Sonora | El gobernador Durazo (@AlfonsoDurazo) informó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), Sonora tendrá una Beca Universal para Estudiantes de Universidad, para lo cual se invertirán 2 mil 160 mdp, entre aportación federal y estatal uD83DuDDE3? pic.twitter.com/SrCHxe8j8H — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui