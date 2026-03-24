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Gobierno de Sonora

EN VIVO: MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa de Alfonso Durazo en Sonora, hoy MARTES 24 de marzo

El gobernador Alfonso Durazo da su conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora, este martes 24 de marzo; sigue el minuto a minuto para conocer todos los detalles

EN VIVO: MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa de Alfonso Durazo en Sonora, hoy MARTES 24 de marzo
Durazo Montaño, ofrece su conferencia de prensa desde Hermosillo este martes 24 de marzo Foto: Cortesía Gobierno de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ofrece su conferencia de prensa desde Hermosillo este martes 24 de marzo. En esta ocasión, el mandatario presentará y hablará de temas importantes para la entidad. TRIBUNA te presenta el minuto a minuto de lo dicho por el jefe del Ejecutivo sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

En vivo
12:26 Hrs

El estado está listo para implementar el operativo de seguridad de Semana Santa 2026

12:22 Hrs

Sonora tendrá una Beca Universal para Estudiantes de Universidad

El gobernador Alfonso Durazo informó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora contará con una beca universal para estudiantes de universidad, para lo cual se invertirán 2 mil 160 millones de pesos, entre aportación federal y estatal.

 

11:52 Hrs

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10 mil millones de pesos anuncia el gobernador Alfonso Durazo para la construcción de vivienda en Sonora. 

La meta inicial era de 33 mil 800 viviendas, pero posteriormente, fue actualizada a 65 mil viviendas, con un avance al día de hoy de nueve mil 694 viviendas en construcción y 18 mil 126 en proyecto, entre Conavi e Infonavit

Entre los municipios beneficiados están Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Álamos, Navojoa, Álamos, Puerto Peñasco, Pitiquto, Etchojoa, Plutarco Elías Calles, Santa Ana.

"Sonora es el primer lugar a nivel nacional en que se entregó la tierra, se introdujeron servicios; nosotros hacemos la parte que nos toca para que el Gobierno Federal haga su parte".

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