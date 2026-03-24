EN VIVO: MINUTO a MINUTO de la rueda de prensa de Alfonso Durazo en Sonora, hoy MARTES 24 de marzo

10 mil millones de pesos anuncia el gobernador Alfonso Durazo para la construcción de vivienda en Sonora.

La meta inicial era de 33 mil 800 viviendas, pero posteriormente, fue actualizada a 65 mil viviendas, con un avance al día de hoy de nueve mil 694 viviendas en construcción y 18 mil 126 en proyecto, entre Conavi e Infonavit

Entre los municipios beneficiados están Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Álamos, Navojoa, Álamos, Puerto Peñasco, Pitiquto, Etchojoa, Plutarco Elías Calles, Santa Ana.

"Sonora es el primer lugar a nivel nacional en que se entregó la tierra, se introdujeron servicios; nosotros hacemos la parte que nos toca para que el Gobierno Federal haga su parte".