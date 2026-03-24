Festival del Asado en Ciudad Obregón reunirá 40 restaurantes en nueva sede este abril

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de hacer crecer la gastronomía local, se realizará la cuarta edición del Festival del Asado en Ciudad Obregón, el mismo que contará con la participación de alrededor de 40 restaurantes entre comidas y postres, señaló Miguel Beltrán 'El Ronco'.

El organizador del evento señaló que se esperan sorpresas y una multitudinaria asistencia que supere la de las ediciones anteriores, por lo que, aseguró, se tomó la decisión de cambiar la sede y será ahora en la explanada de la Expo Fest Cajeme.

Aseguró que habrá alimentos para todos los asistentes al Festival del Asado el próximo 18 de abril a partir de las 15:00 horas. Habrá música en vivo con varias agrupaciones, degustación de bacanora y alimentos suficientes, al mencionar que habrá casi cuatro toneladas de proteína.

Destacó que, gracias a la aceptación y al éxito del evento tanto en Ciudad Obregón como en Hermosillo, se llevará a Los Mochis, Sinaloa, el próximo 2 de mayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui