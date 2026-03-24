Hermosillo, Sonora.- Por medio del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), el Gobierno de Sonora ha anunciado la implementación de los Centros de Bienestar Juvenil (CBJ) que se realizarán entre los días 30 de marzo y 2 de abril de 2026 en diversos sitios de la entidad. La iniciativa contempla la instalación de 16 sedes en todo el estado, con el objetivo de que los asistentes puedan participar en una amplia oferta de actividades estructuradas para promover su desarrollo integral.

Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del ISJ, menciona que el objetivo de estos campamentos es generar un ambiente seguro y formativo durante el periodo vacacional, donde se promueva el bienestar físico, emocional y social en los jóvenes sonorenses, además de impulsar la sana convivencia y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

Gobierno de Sonora activa Centros de Bienestar Juvenil en diversos municipios de la entidad

"Queremos que encuentren en estos espacios una oportunidad para desarrollarse, convivir y fortalecer su bienestar integral. Los Centros de Bienestar Juvenil están pensados para ofrecer alternativas positivas durante el periodo vacacional, en entornos seguros y acompañados", menciona Rebeca Valenzuela.

En las actividades a realizarse están futbol, basquetbol y voleibol, así como talleres de arte y cultura, recreación, protección ambiental y animal, defensa personal y espacios de atención psicológica. Los CBJ comenzarán a estar disponibles en los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Bavispe, Caborca, Empalme, Navojoa, Cajeme y Etchojoa.

¡Estas vacaciones de Semana Santa vienen con actividades para aprovechar al máximo tu tiempo! ??



Del 30 de marzo al 2 de abril, forma parte de este campamento:



? Actividades recreativas

uD83CuDFA8 Talleres de arte y cultura

? Juegos deportivos

uD83EuDDE0 Psicología



uD83CuDF9F? Campamento gratuito pic.twitter.com/3NtRH8L0wO — Instituto Sonorense de la Juventud (@ISJuventud) March 24, 2026

Para mayor información sobre los campamentos que se realizarán en Semana Santa, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales del Instituto Sonorense de la Juventud o comunicarse vía WhatsApp al número 6624 44 77 42.

Fuente: Tribuna del Yaqui