Hermosillo, Sonora.- A través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), el Gobierno de Sonora lleva a cabo acciones que fortalecen los espacios de convivencia y recreación en colonias de la entidad; como en esta ocasión, con una inversión de más de dos millones de pesos, oficialmente se concluyó la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Nueva Castilla de Hermosillo.

El coordinador general de Cecop, Melitón Sánchez señaló que este tipo de proyectos son respuesta a la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de recuperar espacios públicos en diversas comunidades, fomentando entornos seguros para la convivencia familiar, así como también la práctica del deporte y la recreación de infantes y jóvenes.

Gobierno de Sonora concluye rehabilitación de parque en colonia Nueva Castilla de Hermosillo

La inversión total de esta obra fue de dos millones 670 mil 57 pesos, que fueron destinados al beneficio de dos mil 528 habitantes; estos fueron los trabajos realizados:

Rehabilitación de la cancha de futbol con colocación de pasto sintético y porterías

Mejoras en el cerco perimetral

Instalación de juegos infantiles, ejercitadores, bancas y botes de basura

Acciones de rehabilitación de llaves de jardín

Limpieza general del área

Durante el corte de listón realizado el 23 de marzo del presente año, se contó con la honorable presencia de la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, en representación del gobernador; el diputado David Figueroa Ortega, así como la representante del comité de participación de obra, Aracely Salomón León.

El Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo priorizan la recuperación de áreas recreativas para el uso y apropiación de la ciudadanía en el marco del compromiso de Durazo Montaño de seguir impulsando este tipo de obras que fortalezcan la infraestructura comunitaria y el bienestar de las familias sonorenses.

Gobierno de Sonora concluye rehabilitación de parque en colonia Nueva Castilla de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui