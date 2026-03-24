Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), el Gobierno de Sonora llevó a cabo la capacitación para el alumnado de licenciatura e ingeniería que formará parte de la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (Relayn), fortaleciendo conocimientos en investigación, análisis y enfoque estratégico.

Esta instrucción es en el marco de la participación de los estudiantes en el proyecto de investigación Relayn 2026 'La sustentabilidad de la micro y pequeña empresa de Latinoamérica: estrategia y operación', el cual será incluido en una obra digital de alcance nacional. Por ello, se compartieron conocimientos en metodología de la investigación, análisis de información y enfoque estratégico, herramientas fundamentales enfocadas en la sustentabilidad y transformación de la micro y pequeña empresa en América Latina.

Gobierno de Sonora se suma a Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios: UTS

Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de la institución con la formación de profesionistas de alto desempeño y de mejores seres humanos, impulsando la investigación para la solución de problemáticas en el entorno socioproductivo, y perfecciona la docencia que produce formación en las competencias transversales de los diversos programas de ingeniería y licenciatura.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, rector de la UTS, expuso que esta estrategia académica es parte del Programa Institucional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, inscrito en la Secretaría Académica e impulsado por la Coordinación General de Investigación y Posgrado y, a su vez, por el Centro Universitario de Investigación Formal; Relayn es una organización académica dedicada a fortalecer la investigación científica y la colaboración entre instituciones de educación superior en América Latina.

Gobierno de Sonora se suma a Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios: UTS

Fuente: Tribuna del Yaqui