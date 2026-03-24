Gobierno municipal anuncia por cuarta ocasión 'Desafío Incluyente 2026' en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con una bolsa total de 250 mil pesos y herramientas que buscan fortalecer y ampliar sus negocios, es lo que recibirán las personas con discapacidad y quienes les proveen asistencia en sus necesidades, que se inscriban en el 'Desafío Incluyente 2026' organizado por el Gobierno Municipal de Hermosillo.

La directora general de DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, y Oscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), en compañía de Jeannette Molina, quien es directora de Comudis, han compartido detalles de este programa de capacitación y acompañamiento a personas con discapacidad o a sus cuidadores con el objetivo de que crezcan en sus negocios.

Gobierno Municipal anuncia 'Desafío Incluyente 2026' en Hermosillo

'Desafío Incluyente 2026' es un programa destinado a la formación y acompañamiento para personas con discapacidad o cuidadores de personas con discapacidad para que fortalezcan sus emprendimientos. "Detrás de cada proyecto que participa en el Desafío Incluyente hay una historia de esfuerzo, de amor y determinación, hay familias, hay sueños, y hay personas que todos los días nos enseñan que las verdaderas barreras no están en la discapacidad, sino que muchas veces las barreras se encuentran en la falta de oportunidades", menciona Bonnafoux.

"Este programa no solo ayuda a impulsar emprendimientos, impulsa vidas, fortalece la dignidad y recuerda que el trabajo en comunidad hará posible un Hermosillo más accesible, humano y empático para todos", agregó la directora del DIF Hermosillo.

Oscar Gastélum, por su parte, explica que las personas que se inscriban obtendrán una capacitación de 3 horas diarias, comenzando el lunes 11 de mayo y finalizando el día viernes 15 de mayo de 2026, con un horario de 16:00 a 19:00 horas en las instalaciones del DIF Hermosillo como del CRIT Sonora. Las sedes serán en lugares 100 por ciento accesibles y en todas las sesiones apoyará una persona traductora de lengua de señas mexicana. "Día a día vas trabajando, día a día vas saliendo adelante", mencionó.

El Desafío Inclúyete, parte de una realidad en la que a muchas personas con discapacidad y a quienes cuidan de ellas se les dificulta integrarse a empleos ordinarios y tienen que optar por iniciativas emprendedoras para sostenerse. El objetivo es hacerlos visibles y apoyar sus esfuerzos, se informó.

Datos:

En Hermosillo hay 41 mil 409 personas con algún tipo de discapacidad, según datos. El 47 por ciento tiene una discapacidad motora, el 13 por ciento auditiva, un 15 por ciento visual y un 25 por ciento intelectual.

En 2023 participaron 32 emprendimientos, en 2024 aumentó a 36 y en 2025 a 42. Para la edición 2026 se espera que se inscriban 40 como máximo. Las inscripciones y recepción de documentos finalizarán el 3 de mayo de 2026.

El formato de solicitud y el formato de modelo de emprendimiento se pueden solicitar en las oficinas de Comudis o por el correo electrónico: convocatoriasdif2124@gmail.com . Debe ser acompañada de identificación oficial y comprobante de domicilio; sin embargo, hay un costo de recuperación de 300 pesos que da derecho a las capacitaciones y el evento final.

El programa consta de:

Cinco módulos de capacitación empresarial.

Modelos de negocio.

Investigación de mercado.

Marketing.

Viabilidad financiera.

Foto de producto.

Habilidades de presentación.

Uso de redes sociales.

Empresarios locales que otorgarán su asesoramiento.

Un jurado que calificará los proyectos lo conformarán empresarias y empresarios locales.

#Sonora | DIF Municipal lanza convocatoria para programa Desafío Incluyente (Desafío Incluyente) uD83DuDDE3? pic.twitter.com/xzxrxrV1fR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Premiación:

Se contará con 10 finalistas en total; 5 serán personas con discapacidad y 5 cuidadoras o cuidadores.

Habrá un 'People Choice', convocando a votación en redes sociales, y el ganador o ganadora obtendrá premios como registro de marca, diseño de logo, manejo de redes sociales y sesiones fotográficas.

Los premios económicos en ambas categorías serán de 40 mil pesos el primer lugar; 30 mil el segundo; 25 mil el tercer lugar; 15 mil el cuarto y 15 mil el quinto lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui