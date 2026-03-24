"Gracias por el trabajo incansable": Celebran en Navojoa ascensos de miembros del cuerpo de Bomberos

Navojoa, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa realizó la ceremonia de ascensos a sus elementos más destacados, como una forma de agradecimiento a su esfuerzo y dedicación.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Bomberos y Protección Civil indicó que los nuevos nombramientos son un paso importante en el fortalecimiento de la institución y una manera de agradecer a los elementos que han demostrado una entrega excepcional, disciplina y un profundo amor por el servicio a la comunidad.

Entre los ascensos se encuentran los de Fredy Luque Chávez, como tercer comandante operativo y el de Abraham León como capitán de turno. Además de los ascensos a sargentos-maquinistas de Marco Ibarra, Randolfo Quintero, Jairo Cantú, Jesús Barceló y Alonso Bálsamo.

Gracias por el trabajo incansable que cada uno de ustedes realiza día con día. Estos ascensos no son solo un cambio de insignia, sino el reflejo de su crecimiento profesional y humano dentro del departamento", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui