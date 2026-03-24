Integrantes del Sindicato de la Unison piden reestructuración del convenio con el Isssteson

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) se manifestaron en las oficinas de recurso humanos, para pedir la rezonificación del convenio con el Isssteson firmado desde el 2024.

Alejandro Manzanares, secretario general del Steus, aseguró que la autoridad universitaria ha hecho falsas promesas y actuado con opacidad en sus solicitudes, por lo que exigen una solución inmediata sobre todo en la asignación de plazas.

Se han entregado plazas ignorando el criterio más objetivo y transparente que existe, la antigüedad, cuando se saltan los turnos de quienes han esperado y trabajado con lealtad", señaló.

Exigió la revisión del proceso de asignación de las plazas, así como transparencia absoluta en los listados del escalafón.

?? Exigen el cumplimiento de la rezonificación acordada en el convenio 2024 con Isssteson, además de otras demandas laborales pendientes. pic.twitter.com/h556ltrb7o — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui