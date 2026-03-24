¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Steus

Integrantes del Sindicato de la Unison piden reestructuración del convenio con el Isssteson

El secretario general del Steus, aseguró que la autoridad universitaria ha hecho falsas promesas y actuado con opacidad en sus solicitudes, por lo que piden una solución inmediata

Integrantes del Sindicato de la Unison piden reestructuración del convenio con el Isssteson
Integrantes del Sindicato de la UNISON piden reestructuración del convenio con el ISSSTESON Foto: Christian Ruíz

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) se manifestaron en las oficinas de recurso humanos, para pedir la rezonificación del convenio con el Isssteson firmado desde el 2024.

Alejandro Manzanares, secretario general del Steus, aseguró que la autoridad universitaria ha hecho falsas promesas y actuado con opacidad en sus solicitudes, por lo que exigen una solución inmediata sobre todo en la asignación de plazas.

Se han entregado plazas ignorando el criterio más objetivo y transparente que existe, la antigüedad, cuando se saltan los turnos de quienes han esperado y trabajado con lealtad", señaló.

Exigió la revisión del proceso de asignación de las plazas, así como transparencia absoluta en los listados del escalafón.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.